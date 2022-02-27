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Коротченко: Референдум в Беларуси - событие своевременное

Референдум в Беларуси - событие своевременное. Оно отвечает политическим реалиям и нацелено на дальнейшее укрепление белорусской государственности. Такое мнение каналу "Беларусь 1" озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Референдум по изменению в Конституцию РБ - это очень важное событие, оно носит судьбоносный характер, и, разумеется, оно нацелено на укрепление суверенитета, безопасности и прогнозируемого будущего для белорусского народа. Мы помним те события, которые были инспирированы внешними силами при поддержке США и стран НАТО по сносу белорусской государственности, фактически руками белорусской оппозиции реализовывался не просто сценарий цветной революции, а попытка государственного переворота силовым путем. Она была пресечена и, разумеется, в условиях продолжающихся атак на Беларусь предложенные изменения в Конституцию прежде всего нацелены на защиту суверенитета Республики Беларусь. Это своевременные поправки, это ответ на меняющеюся геополитическую ситуацию. Благодаря этим поправкам, которые, я уверен, будут приняты на референдуме, Беларусь укрепит свой суверенитет и будет спокойно смотреть в будущее.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт

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