Коротченко: Референдум в Беларуси - событие своевременное

Референдум по изменению в Конституцию РБ - это очень важное событие, оно носит судьбоносный характер, и, разумеется, оно нацелено на укрепление суверенитета, безопасности и прогнозируемого будущего для белорусского народа. Мы помним те события, которые были инспирированы внешними силами при поддержке США и стран НАТО по сносу белорусской государственности, фактически руками белорусской оппозиции реализовывался не просто сценарий цветной революции, а попытка государственного переворота силовым путем. Она была пресечена и, разумеется, в условиях продолжающихся атак на Беларусь предложенные изменения в Конституцию прежде всего нацелены на защиту суверенитета Республики Беларусь. Это своевременные поправки, это ответ на меняющеюся геополитическую ситуацию. Благодаря этим поправкам, которые, я уверен, будут приняты на референдуме, Беларусь укрепит свой суверенитет и будет спокойно смотреть в будущее.



Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт

