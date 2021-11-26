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Коротченко: Визит Президента Беларуси к беженцам - это акт гуманизма и сочувствия людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию

Сегодняшнюю поездку Александра Лукашенко на границу и откровенный разговор с мигрантами обсуждает и экспертное сообщество. При этом многие политологи отмечают, что такой поступок белорусского лидера нельзя назвать неожиданным.

Открытость и смелость, пожалуй, те качества, которые как раз и характеризуют нашего Президента. Он стал первым из политического руководства стран Восточной Европы, кто честно и по-человечески поговорил с беженцами, в то время как те же Польша и Литва пытаются этих людей дегуманизировать. Эта встреча показала всему западному сообществу, что значит права человека и порядочность и как это работает не на словах, а на деле: здесь и сейчас.

Посещение Президентом Беларуси беженцев на белорусско-польской границе — это акт гуманизма, сочувствия людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию из-за того, что их не пропускают в ЕС, травят собаками, слезоточивым газом, используют против них водометы, фактически в условиях начавшейся зимы. Это не просто жест, который Президент сделал, это подчеркнуто уважительное отношение к тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Президент показал свои человеческие качества не просто как политик, а как лидер, как человек, он сочувствует мигрантам, и сегодняшняя поездка продемонстрировала лучшие качества, человеческие качества Лукашенко, как отца нации, как Батьки, который одинаково радушен ко всем нациям и народам. Разумеется, люди аплодировали от чистого сердца. Это были аплодисменты и в адрес Президента РБ, и в адрес белорусского народа, который проявил свои лучшие качества: сострадание, честность и искренность.
Игорь Коротченко, главный редактор российского журнала "Национальная оборона", военный эксперт

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