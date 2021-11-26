Коротченко: Визит Президента Беларуси к беженцам - это акт гуманизма и сочувствия людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию

Посещение Президентом Беларуси беженцев на белорусско-польской границе — это акт гуманизма, сочувствия людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию из-за того, что их не пропускают в ЕС, травят собаками, слезоточивым газом, используют против них водометы, фактически в условиях начавшейся зимы. Это не просто жест, который Президент сделал, это подчеркнуто уважительное отношение к тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Президент показал свои человеческие качества не просто как политик, а как лидер, как человек, он сочувствует мигрантам, и сегодняшняя поездка продемонстрировала лучшие качества, человеческие качества Лукашенко, как отца нации, как Батьки, который одинаково радушен ко всем нациям и народам. Разумеется, люди аплодировали от чистого сердца. Это были аплодисменты и в адрес Президента РБ, и в адрес белорусского народа, который проявил свои лучшие качества: сострадание, честность и искренность.

Игорь Коротченко, главный редактор российского журнала "Национальная оборона", военный эксперт