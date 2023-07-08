Коротченко: Ядерное оружие на территории Беларуси - это стабилизатор, гарант мира и безопасности в Европе

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси - это ответ на планы Польши реализовать операцию вторжения. Об этом в проекте АТН "Актуальное интервью" рассказал главный редактор российского журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, в планах Польши реализовать операцию вторжения сначала в гибридном формате, а затем с вводом регулярной польской армии на территорию Республики Беларусь, предварительно дестабилизировав ситуацию действиями диверсантов, террористов из числа белорусских оппозиционеров. "И аншлюс Беларуси, поглощение ее и ликвидация как суверенного государства. Создание марионеточного, буферного режима во главе с фрау Тихановской либо каким-нибудь еще политическим фриком из числа беглых белорусских оппозиционеров", - уточнил Коротченко.

В этих условиях по согласованию с Россией Лукашенко поставил вопрос о необходимости наличия тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, отметил Игорь Коротченко. "Это российское тактическое ядерное оружие, подчеркиваю, в виде боеголовок с ядерными боевыми зарядами. Одновременно Беларусь получила средства доставки этих ядерных боеголовок для нанесения ударов по территории противника. Носитель - это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", и он уже находится в белорусских вооруженных силах, плюс модернизация штурмовиков Су-25 под использование ядерного оружия", - рассказалон.

По мнению эксперта, будет реализован принцип двойного ключа, т.е. ТЯО - российское, а носитель - белорусский. "По согласованному протоколу (с грифом "секретно") есть определенная процедура, когда мы разблокируем и передаем это ТЯО белорусским вооруженным силам, дальше они его уже самостоятельно применяют. Решение должно одновременно приниматься Президентом России и Президентом Беларуси. Это оружие необходимо для парирования агрессии, - отметил Коротченко. - Зная Лукашенко лично и неформально, хочу сказать, что он не дрогнет, и ни у кого на Западе нет ни малейшего сомнения, что если будет операция вторжения, Лукашенко нанесет ответный удар ядерного возмездия. И на самом деле это хорошо с точки зрения, что вот этой комбинацией мы страхуем Европу от третьей мировой войны".

Коротченко убежден: наличие на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и средств его доставки в белорусских вооруженных силах - это забота о судьбе сотен миллионов европейцев, которых страны-союзницы тем самым спасают от авантюристической политики их собственных правительств, поэтому ядерное оружие на территории Беларуси - это стабилизатор, гарант мира и безопасности в Европе, каким бы парадоксальным не показался такой вывод.