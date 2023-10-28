Коротченко: Защита нашего общества, наших пространств, нашего социума - это сегодня задача номер один

Взрывы снарядов и крах мировой экономики - суровая реальность, в которой оказался каждый из нас. Глобальный кризис доверия диктует тон международных отношений, дипломатия уступает место силе. Та самая точка невозврата все ближе. Вопросом номер один в обеспечении безопасности становится способность наладить диалог. Усадить за один стол Восток и Запад - многие в это не верят, но в Беларуси считают, что это возможно. Эксперты, аналитики и лица, принимающие ключевые решения в разных странах, встретились в Минске на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

И если раньше продолжительное время мы видели по крайней мере декларативные попытки совместного коалиционного ответа на глобальные вызовы (продовольственный и миграционный кризис), то сегодня на эти проблемы закрывают глаза, их стараются не замечать. А ведь Европа переполнена мигрантами. Почему отказались от взаимодействия хотя бы по ключевым вопросам планетарного характера? Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия): "Дело в том, что Европа в данном случае не выступает как самостоятельный политический субъект. И если мы раньше видели, во всяком случае, до известных событий, которые наступили в 2022 году, какие-то элементы взаимодействия, которые с каждым годом становились все более и более разрозненными, то все последние годы и Беларусь, и Россия убедились в том, что Запад не настроен на конструктивное взаимодействие".

По мнению Коротченко, политические элиты государств - членов Евросоюза должны решать вопросы, стоящие перед их обществами, политическими системами, исходя из национальных интересов, но этого не происходит: "Есть мощный тренд со стороны США сделать так, чтобы отношения не просто ухудшились, а переросли в конфронтацию. Собственно, сегодня эта политика реализована, поэтому те политические элиты, которые пришли к власти, в том числе и в соседних с Беларусью государствах (Польше и Литве), по-прежнему являются носителями идей экспансии, колонизаторской политики. И к нам отношение не просто как к противникам, а как к социуму, который должен быть либо уничтожен, либо подчинен и дезинтегрирован. Поэтому мы можем сказать, что по вопросам, которые мы ставим сегодня, только отдельные интеллектуалы, отдельные политические лидеры, такие как, например, Виктор Орбан в Венгрии, готовы к диалогу, готовы понимать реалии существующего мира. Что же касается в целом и коллективного Евросоюза, и большинство стран - членов этой организации, они послушно следуют в фарватере американской политики".

Также спикер считает, что ждать какого-то взаимодействия не приходится: "Мы находимся на этапе переформатирования всего современного мироустройства, и в этом плане защита национальных интересов жесткая. Причем защита нашего общества, наших пространств, нашего социума - это сегодня задача номер один, направленная не просто на геополитическое выживание, а физическое выживание наших народов".