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Короткий номер по вопросам содержания и качества ремонта улиц открывает Комитет госконтроля

Комитет госконтроля 20 июня открывает короткий номер по вопросам содержания и качества ремонта улиц.

Можно сообщить о некачественно выполненных работах, о случаях бесхозяйственности, связанных с обслуживанием улиц, о фактах нарушения законодательства.

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