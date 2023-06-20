Короткий номер по вопросам содержания и качества ремонта улиц открывает Комитет госконтроля

Комитет госконтроля 20 июня открывает короткий номер по вопросам содержания и качества ремонта улиц.

Можно сообщить о некачественно выполненных работах, о случаях бесхозяйственности, связанных с обслуживанием улиц, о фактах нарушения законодательства.