Корпоративным изданиям предстоит сделать большой скачок в расширении информповестки - Перцов

Корпоративным изданиям предстоит сделать большой скачок в расширении информационной повестки в условиях вызовов идеологических оппонентов. На этом сделал акцент министр информации Владимир Перцов, открывая круглый стол о реализации государственной молодежной политики через корпоративные издания в Светлогорске, сообщает БЕЛТА .

Владимир Перцов отметил высокий показатель охвата корпоративных и ведомственных изданий. "На протяжении полугода мы внимательно изучали контент ведомственной и корпоративной прессы. Есть над чем работать. Предстоит сделать серьезный анализ и большой скачок по расширению информационной повестки в условиях вызовов идеологических оппонентов. Такие издания должны стать действенным каналом коммуникации администрации предприятия и коллектива, не превращая газеты в доски почета. Необходимо наполнять издания не декоративной информацией, а прикладной, полезной для читателя", - подчеркнул он.

Министр информации нацелил на активизацию работы ведомственных и корпоративных СМИ с созданием полноценных мобильных версий. "Кроме этого, вы должны стать каналом решения социальных, бытовых, производственных вопросов работников. Тогда вы будете актуальны, востребованы и нужны", - заверил он.

Выездное заседание коллегии Министерства информации о работе региональных СМИ с молодежной аудиторией проходит сегодня в Светлогорске. В райцентре собрались руководители и представители республиканских органов государственного управления, председатели комитетов, начальники главных управлений идеологической работы и по делам молодежи облисполкомов и Минского горисполкома, главные редакторы областной, городских и районных газет, региональных телерадиовещательных организаций Гомельской области.