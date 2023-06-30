Корреспондент АТН Елена Бормотова - гость программы "Скажинемолчи"

Беларусь в 1940-е пострадала как ни одна другая оккупированная страна в Европе. У нас было самое большое количество концлагерей, у нас было сожжено самое большое количество населенных пунктов, убито мирное население. И окончательные цифры мы не знаем и сегодня. Это все предстоит узнать, провести большую исследовательскую и научную работу.

Елена Бормотова, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании