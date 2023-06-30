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Корреспондент АТН Елена Бормотова - гость программы "Скажинемолчи"
В преддверии 3 Июля гостьей программы "Скажинемолчи" стала специальный корреспондент Агентства теленовостей Елена Бормотова - автор документального проекта "Без срока давности", который Белтелерадиокомпания создает совместно с Комитетом госбезопасности Беларуси. Говорили о последствиях Великой Отечественной войны, геноциде нашего народа, о том, почему Запад так рьяно старается исказить историческую правду и делает ставку на реабилитацию нацизма, и почему так важно нам - потомкам народа-победителя - противостоять мировым вызовам в фальсификации Второй мировой войны (тем более что мы оперируем реальными фактами о преступлениях нацизма - это свидетельства выживших и миллионы архивных документов).
Беларусь в 1940-е пострадала как ни одна другая оккупированная страна в Европе. У нас было самое большое количество концлагерей, у нас было сожжено самое большое количество населенных пунктов, убито мирное население. И окончательные цифры мы не знаем и сегодня. Это все предстоит узнать, провести большую исследовательскую и научную работу.
Полный выпуск проекта "Скажинемолчи" с Еленой Бормотовой доступен на YouTube-канале проекта. Отметим, что этой передачей проект закрыл телесезон.
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