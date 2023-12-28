Корреспонденты АТН отправились на поиски белорусского дракона (спойлер: они его нашли)

Беларусь готовится к встрече года Зеленого Деревянного Дракона. А ведь в нашем фольклоре есть свой уникальный "герой в чешуе". На его поиски приезжают туристы из России, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Китая.

На север страны в поисках мифического персонажа отправилась Катерина Стреха. Великие и могущественные. В сказках драконы держали в страхе целые селения, похищали прекрасных принцесс и погибали от рук доблестных рыцарей.

Надеемся, белорусские Цмоки - существа добродушные и справедливые. Точно знаем: искать их стоит на территории Белорусского Поозерья. Первым делом направляемся в Музей мифов.



Описания Цмока самые разные. Где-то он описывается как злой, где-то как добрый. Чаще всего он описывается как персонаж разносторонний, так что мог и заплутать на мифологический тропе. Попасть на нее может не каждый - сперва нужно пройти через специальный портал, ведущий в потусторонний мир. Успешно преодолеваем первое и, надеемся, единственное препятствие на своем пути и встречаем его - местного повелителя четырех стихий!

Дальше внимание привлекают громкие звуки, под которые отплясывает... душа компании - белорусский Цмок! И, надо сказать, с танцевальными па справляется весьма неплохо.

Белорусский дракон живет в Лепеле

Славное Лепельское озеро. Рассказы о местных Цмоках хорошо известны на всю Беларусь и связаны именно с ним. На самых первых страницах своего исторического романа "Христос приземлился в Гродно" Владимир Короткевич как раз таки и упоминал о мифических персонажах. Классик белорусской литературы в книге даже описал внешний вид Цмоков.