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Корреспонденты АТН поздравляют с Новым годом

"В новом году не экономьте на самом главном - цените каждую минутку, проведенную с вашими близкими. Звонкого смеха, улыбок и много-много радости! - Поздравила белорусов корреспондентАТНИлона Волынец. - Пусть все мечты сбываются!" (видео).

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