Корреспонденты АТН поздравляют с Новым годом

"В новом году не экономьте на самом главном - цените каждую минутку, проведенную с вашими близкими. Звонкого смеха, улыбок и много-много радости! - Поздравила белорусов корреспондентАТНИлона Волынец. - Пусть все мечты сбываются!" (видео).