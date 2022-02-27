Корреспонденты АТН продолжают следить за обстановкой на избирательных участках

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, принять участие и сделать свой выбор должны не менее 50 % из внесенных в списки избирателей.



Цифры досрочного голосования уже высоки - я напомню, это 42, 93 %, что говорит не просто об интересе белорусов к этой политической кампании, а скорее о неравнодушии к своему будущему.

Несмотря на выходной день, многие сегодня проснулись пораньше и отправились на участки, чтобы сделать свой выбор, в какой стране будем жить и что оставим после себя. Явку и сегодня ожидают высокую, к тому же основной день дает возможность проголосовать и на дому. Накануне мы пообщались с председателем участковой комиссии 8-го участка Партизанского района Минска и узнали, как организуют надомное голосование и какие прогнозы в целом строят на день сегодняшний.