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Корреспонденты АТН продолжают следить за обстановкой на избирательных участках
27 февраля, в основной день голосования, на участки приходят целыми семьями. Белорусы осознанно делают выбор, каким хотят видеть будущее для своих детей.
На связи Юлия Рубцова. Она работает на участке в Минске (прямое включение).
Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, принять участие и сделать свой выбор должны не менее 50 % из внесенных в списки избирателей.
Цифры досрочного голосования уже высоки - я напомню, это 42, 93 %, что говорит не просто об интересе белорусов к этой политической кампании, а скорее о неравнодушии к своему будущему.
Несмотря на выходной день, многие сегодня проснулись пораньше и отправились на участки, чтобы сделать свой выбор, в какой стране будем жить и что оставим после себя. Явку и сегодня ожидают высокую, к тому же основной день дает возможность проголосовать и на дому. Накануне мы пообщались с председателем участковой комиссии 8-го участка Партизанского района Минска и узнали, как организуют надомное голосование и какие прогнозы в целом строят на день сегодняшний.
По сути сегодня на участке располагается не одна, а три урны
Основная - куда голосующие опускают бюллетени сегодня, отдельно урна для надомного голосования (обе опечатаны за 15 минут до открытия участка). Третья закрыта и также опечатана еще вчера - в ней результаты пяти дней досрочного голосования. Ее откроют вместе с остальными, когда время работы участка будет завершено и начнется подсчет голосов. Как и за ходом голосования, за чистотой этого процесса также будут следить как международные, так и национальные наблюдатели.
Сегодня у всех, кто еще не успел проголосовать, есть время до 20 часов. Из необходимого - документ, удостоверяющий личность, из желательного - маска и обработка рук у входа. На участках же сделано много для того, чтобы обезопасить избирателей в условиях пандемии.
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