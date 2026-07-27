Коррупционная схема на 750 тыс. рублей: в Беларуси задержаны 44 топ-менеджера при получении взяток

Масштабную коррупционную схему пресекли сотрудники МВД совместно с Генеральной прокуратурой. В поле зрения правоохранителей оказались более 40 топ-менеджеров предприятий агропромышленного комплекса, энергетики, ЖКХ, строительства, транспорта, образования и других отраслей.

На протяжении нескольких лет эти люди получали взятки за победу коммерческих организаций в тендерах. Предварительно, общая сумма незаконных вознаграждений превысила 750 тыс. рублей.

Операцию провели сотрудники ОБЭП совместно с представителями Генпрокуратуры. По их данным, коррупционная схема действовала на протяжении нескольких лет и охватывала сразу несколько ключевых отраслей экономики. За незаконное денежное вознаграждение топ-менеджеры обеспечивали победу "нужных" организаций в процедурах закупок.

Игорь Грейбо, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"На протяжении нескольких лет фигуранты систематически получали незаконное вознаграждение от участников закупок в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов. Они обеспечивали выбор определенных организаций в качестве поставщиков строительных материалов, электрооборудования и запасных частей, способствовали беспрепятственной приемке товаров и контролировали своевременную оплату поставок".

По данным правоохранителей, организатором преступной схемы стал учредитель нескольких коммерческих организаций. Именно он разработал механизм распределения незаконных вознаграждений, включая формулу расчета сумм так называемых откатов. Передавать взятки ему помогали подчиненные, которые отвечали за взаимодействие с должностными лицами предприятий.

Во время обысков оперативники обнаружили документы "черной бухгалтерии", где содержались сведения о сделках и размерах незаконных выплат.

Алексей Андрученок, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Минска:

"Отдельное направление преступной схемы было связано с агропромышленным сектором. Должностные лица 12 агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий получили от представителей коммерческой структуры свыше 320 тыс. рублей. Денежные средства передавались в качестве благодарности за обеспечение статуса поставщика энергетического оборудования для указанных фирм".

Возбуждено 45 уголовных дел в отношении 44 фигурантов в возрасте от 31 до 65 лет. Многие были задержаны непосредственно при получении взяток, часть фигурантов сейчас под стражей. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и других причастных к коррупционной схеме.