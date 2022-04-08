Коррупционная схема Джо Байдена: война - бизнес?

Байден окупился. Военные компании США в 2020 году щедро инвестировали в предвыборную кампанию Джо Байдена:

58 % - от работников Boeing;

57 % - от Raytheon;

53 % - Lockheed Martin.

С каждой войной, с каждым конфликтом доходы Raytheon преумножаются. Доходы Raytheon преумножаются, когда бомбы падают на школы, свадебные шатры, больницы, дома и населенные пункты. Гибнут люди. Их жизни уничтожаются - и все ради прибыли.

США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами. В Ираке, Афганистане, Ливии они искали то же самое.

До чего же мерзкий тип. Такие люди разжигают войну. Не для того, чтобы защитить украинскую демократию, на Украине ведь нет демократии и никогда не было. Это страна - клиент администрации Байдена. Мы просто отправляем им оружие и создаем все условия для того, чтобы они смогли его применить.

То есть, Украина получает оружие на деньги американских и европейских налогоплательщиков, а зарабатывает американское правительство и его карманные бизнес-корпорации…

Для многих на Западе, в Вашингтоне, в Лондоне война - это просто бизнес. Знаменитая американская фраза используется все чаще. Как минимум, за последние 30 лет именно США наживаются на войнах. Американское правительство находит любой предлог, чтобы вторгнуться в страну. А дальше - дело техники. Захват добычи ресурсов и монополия на поставки вооружения. Сегодня также используют Украину. Только платят налогоплательщики, а зарабатывает правительство США. Раскрыла коррупционную схему старика Джо в своем авторском комментарииИ нет, это почему-то не считается коррупцией. И в благодарность за поддержку администрация победившего Джо развязывает войны и буквально, простите, "втюхивает" американское вооружение той же Украине или Евросоюзу для Украины, отчего военные компании США снова увеличивают выгоду.Всего за неделю с начала военной спецоперации на Украине акции компании Lockheed Martin взлетели почти на 20 %, Raytheon Technologies Corporation - на 14 %, General Dynamics - на 12,5 %, а акции Boeing, только за 25 февраля выросли почти на 10 %. Кому война - кому бизнес по-американски."Lockheed Martin представляет" - с таким заголовком вышел материал о вероятной российской "агрессии" против Украины в декабре 2021 года. Lockheed Martin - один из нескольких крупнейших производителей оружия и спонсоров предвыборной кампании Байдена. Вот вам и рецепт: чтобы зарабатывать, мало производить оружие, важно уметь подстрекать к войне. И информационно вынуждать купить именно твое оружие, а не российское, например. Кто владеет информацией - владеет деньгами мира. О выгоде США не только финансовой, но и геополитической, предупреждал и экс-президент Боливии Эво Моралес.Ну и в чем он не прав? Я не помню за последние 30 лет, чтобы Вашингтон начинал войны как миротворец. В Чакской войне 1932-го между Боливией и Парагваем США через частную компанию имели контроль над продажей и топлива, и оружия, продавая его и парагвайцам, и боливийцам. Вторжение в Ирак в 2003 году опять же под фейковым предлогом, мол, у Саддама Хусейна оружие массового поражения. И вот американские нефтедобывающие компании зашли на новый рынок, крышевали их американские военные, а иракская армия начала активно скупать танки, самолеты и прочее оружие производства оборонных предприятий США. И так уж случилось, что министр обороны Ллойд Остин, например, бывший член совета директоров и крупный акционер гиганта Raytheon Technologies и прошлый министр обороны, Марк Эспер, тоже бывший топ-менеджер Raytheon. Совпадение? А сенатор Ричард Блументаль подозрительно активно начал лоббировать идею передачи контракта на производство двигателей для истребителей F-35 фирме Pratt&Whitney, дочерней компании Raytheon, от которой, как позже выяснилось, он получил на свои избирательные кампании, только по открытым данным, 258 тысяч долларов. А сама же компания получила заказ на 579 миллионов долларов.С 2014 по 2021 год государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашения с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд. А зенитно-ракетные комплексы "Стингер" и "Джавелин", кто только сейчас их не поставляет Украине! Пожалуй, почти все страны НАТО. Так ведь их производят как раз перечисленные мною американские компании.А почему же молчат журналисты-расследователи из The Insider и Bellingcat? Там махровая коррупция процветает. Или это кому война - кому рэкет по-американски? Просто задумайтесь. Помощь. Страны Запада эшелонами отправляют военную технику на Украину, экспортируя смерть. Россия эшелонами вывозит детей, стариков, мирных жителей и поставляет медикаменты, еду, воду. Одно слово - помощь - но в нем принципиальные различия Москвы и Вашингтона. Еще больше актуальных новостей смотрите в наших телеграм-каналах.