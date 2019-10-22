Коррупционную схему в алкогольной отрасли раскрыл Комитет госбезопасности Беларуси

От занимаемых должностей освобождены председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и генеральный директор ОАО "Минск Кристалл" Станислав Иодис. Эту информацию нам сегодня подтвердили в пресс-службе правительства Беларуси.



В поле зрения оперативников попали два бизнесмена, которые лоббировали за взятки интересы своих коммерческих компаний. За денежное вознаграждение решали задачи поставок препаратов, ингредиентов и обслуживания оборудования. Должностные лица предприятий алкогольной промышленности в Минской и Витебской областях получали за содействие от 500 до 15 000 долларов в зависимости от суммы контракта. Фигуранты дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Всего заведено семь уголовных дел за получение взятки и одно - за дачу взятки. В отношении четырех фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



