Коррупционную схему вскрыл ГУБЭП МВД

Примечательно, что коммерсант покупал товар в Минске и пристоличье, затем в два раза дороже реализовывал госпредприятиям. Те не проводили конкурентных процедур ввиду корыстной заинтересованности. Бизнесмен организовал аналогичную коррупционную схему с двумя работниками предприятий сферы промышленности и сельского хозяйства, которые также задержаны за получение взяток в крупном размере. Всего за принятие незаконных денежных вознаграждений СК возбуждены уголовные дела в отношении 9 злоумышленников. Общая сумма взяток превысила 126 тысяч рублей.

Денис Степанков, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси