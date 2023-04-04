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Коррупционную схему вскрыл ГУБЭП МВД

Оперативники выявили факты получения незаконного вознаграждения должностными лицами дорожно-эксплуатационных предприятий Минской области. К примеру, представитель столичной фирмы регулярно "благодарил" руководителей других организаций за приобретение у него товаров - спецодежды, запчастей к дорожно-строительной технике - и их своевременную оплату.

При этом взяткодатель сам определял размер так называемого отката, который составлял около 10 % от чистой прибыли. Сумма взяток в отдельных случаях достигала 34 тысяч рублей.

Примечательно, что коммерсант покупал товар в Минске и пристоличье, затем в два раза дороже реализовывал госпредприятиям. Те не проводили конкурентных процедур ввиду корыстной заинтересованности. Бизнесмен организовал аналогичную коррупционную схему с двумя работниками предприятий сферы промышленности и сельского хозяйства, которые также задержаны за получение взяток в крупном размере. Всего за принятие незаконных денежных вознаграждений СК возбуждены уголовные дела в отношении 9 злоумышленников. Общая сумма взяток превысила 126 тысяч рублей.
Денис Степанков, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси

Порядок в сфере дорожной эксплуатации Президент поручил навести в январе. В МВД добавили, что в ближайшее время могут быть выявлены новые факты деловой коррупции - работа в этом направлении продолжается.

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