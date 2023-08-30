3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кошкин: Африка устала от влияния Запада
Госперевороты в африканских странах говорят о том, что на континенте устали от проводимой Западом политики. Африка проявляет больше самостоятельности и решимости перейти на новый уровень развития своих стран и меньше зависеть от коллективного Запада. Мнение российского политолога Андрея Кошкина.
Африканский континент сейчас погружается в некий цикл несогласия с теми властями, которые управляют африканскими государствами. Они хотят независимости. Все это результат того, что тот Черный континент, который европейские государства завоевали для того, чтобы превратить его в некую кладовую, которая должна ждать своего часа, когда европейцы решат, что пора уже заниматься Африкой. Власти или те, кто приходят к власти, готовы взять на себя ответственность и использовать земные недра в интересах общества, государства. Они не хотят, чтобы западные страны также продолжали выкачивать ресурсы своей страны, как они делали до этого. Мир постепенно погружается в новое мироустройство многополюсности. Здесь и африканские государства тоже понимают, что они могут отказаться от того влияния, которое сегодня продолжают осуществлять европейские государства над ними. В этой ситуации все больше другие государства начинают бороться за свою независимость.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября