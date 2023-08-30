Кошкин: Африка устала от влияния Запада

Африканский континент сейчас погружается в некий цикл несогласия с теми властями, которые управляют африканскими государствами. Они хотят независимости. Все это результат того, что тот Черный континент, который европейские государства завоевали для того, чтобы превратить его в некую кладовую, которая должна ждать своего часа, когда европейцы решат, что пора уже заниматься Африкой. Власти или те, кто приходят к власти, готовы взять на себя ответственность и использовать земные недра в интересах общества, государства. Они не хотят, чтобы западные страны также продолжали выкачивать ресурсы своей страны, как они делали до этого. Мир постепенно погружается в новое мироустройство многополюсности. Здесь и африканские государства тоже понимают, что они могут отказаться от того влияния, которое сегодня продолжают осуществлять европейские государства над ними. В этой ситуации все больше другие государства начинают бороться за свою независимость.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова