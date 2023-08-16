Кошкин: Польша и Прибалтика накаляют обстановку в регионе

Мы видим сегодня в одностороннем порядке обострение геополитической ситуации со стороны непосредственно Польши, Латвии, Литвы, Эстонии как раз на западных границах Союзного государства. Притом здесь стремление многоплановое, давление прежде всего на Беларусь. 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. единиц бронетанковой техники. Это же громадная сила, к тому же переброска 2 бригад по стандартам НАТО в Литву. Спрашивается, зачем, если с нашей стороны абсолютно нет никаких признаков, что мы готовы как-то агрессивно реагировать. Польша хотела бы задействовать, допустим, Литву для решения своих задач в Украине. Ну, допустим, состоялся Люблинский треугольник, то есть соглашение между Украиной, Польшей и Литвой. Здесь они подписывают соглашение для решения совместных задач, а раз так, то совместные задачи, наверно, и Литвы будут по ужесточению отношения к Беларуси. Постоянно грозят закрыть всю границу. В настоящее время принимают решение, чтобы закрыть 2 контрольно-пропускных пункта из 6, то есть поступают так, как им рекомендуют из Варшавы.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова