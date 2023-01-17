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Кошкин: Региональная группировка стоит на страже безопасности Союзного государства
Охваченный идеей мировой гегемонии коллективный Запад продолжает бездумно тратить все ресурсы на поддержку украинского конфликта. Лучшие технологии, вооружение, инновационные инструменты гибридных войн уже применяются у самых границ Союзного государства.
Так военно-политическую обстановку в регионе охарактеризовал военный политолог Андрей Кошкин.
По словам эксперта, Москва и Минск готовы дать отпор подобным угрозам и адекватно реагировать на провокации.
Сегодня Соединенные Штаты Америки со своими западными союзниками в Европе весьма активно обостряют ситуацию, продвигают свою инфраструктуру, увеличивает количество военнослужащих, приближаясь к границе Союзного государства. Это вызывает серьезные опасения, потому что подобного рода приближение военной инфраструктуры к границам Союзного государство сопрягается с постоянными заявлениями со стороны прежде всего Брюсселя, Лондона, Вашингтона о своих намерениях довольно агрессивно относиться к якобы сдерживанию России и Беларуси. Эта угроза и заставляет привести в порядок соответствующие силы, прежде всего Вооруженные силы, в том числе и региональную группировку войск, расположенную в Беларуси, чтобы быть готовым защитить безопасность Союзного государства и обеспечить надежную защиту границ.
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