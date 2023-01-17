Кошкин: Региональная группировка стоит на страже безопасности Союзного государства

Сегодня Соединенные Штаты Америки со своими западными союзниками в Европе весьма активно обостряют ситуацию, продвигают свою инфраструктуру, увеличивает количество военнослужащих, приближаясь к границе Союзного государства. Это вызывает серьезные опасения, потому что подобного рода приближение военной инфраструктуры к границам Союзного государство сопрягается с постоянными заявлениями со стороны прежде всего Брюсселя, Лондона, Вашингтона о своих намерениях довольно агрессивно относиться к якобы сдерживанию России и Беларуси. Эта угроза и заставляет привести в порядок соответствующие силы, прежде всего Вооруженные силы, в том числе и региональную группировку войск, расположенную в Беларуси, чтобы быть готовым защитить безопасность Союзного государства и обеспечить надежную защиту границ.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова