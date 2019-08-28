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Косметическая компания "Модум" обновила известный бренд "32 жемчужины"
Зубная паста, разработанная специально для белорусов, появилась на прилавках магазинов. Косметическая компания "Модум" обновила известный бренд "32 жемчужины". Над уникальной формулой специалисты работали более полугода, опирались на исследования состояния здоровья жителей страны. Так, в нашем рационе не хватает комплекса витаминов и ряда микроэлементов. А стоматологи отмечают омоложение кариеса и кровоточивости десен. По итогам специальных тестов из 60 образцов выбрали самый оптимальный, соответствующий запросам и предпочтениям белорусов продукт.
Компания планирует продавать более двух миллионов тюбиков обновленной зубной пасты в год.
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