"Космические ботинки" используют для лечения детей с ДЦП в ДРОЦ "Ветразь"

Чужих детей не бывает. Это не просто фраза со смыслом, это еще и политика нашего государства. Для малышей все самое лучшее, в том числе и современные технологии в медицине. В Беларуси для лечения детей с ДЦП начали применять космические технологии. В Поставах в областном оздоровительном центре "Ветразь" появился новый тренажер. Изобретение Центра авиакосмической медицины в Санкт-Петербурге изначально предназначалось для членов звездных экипажей, но пригодилось и в земной медицине. Ольга Масловская расскажет о новых подходах в лечении сложных заболеваний.

Комплексная методика реабилитации детей с неврологическими патологиями

Антону 4 года, он уже легко умножает числа в уме. Немного сложнее даются шаги. Мальчик родился раньше срока, с первых дней вместе с родителями и специалистами борется с детским церебральным параличом. В оздоровительном центре "Ветразь" он уже в четвертый раз. Здесь внедрена комплексная методика реабилитации детей с неврологическими патологиями.

Здесь комплекс: физкультура и массаж, логопед чудесный, эрготерапия. Все это в комплексе дает серьезный толчок развитию ребенка. Т.е. каждый раз мы приезжаем, у нас каждый раз какие-то новые навыки. Елена Заблодская, жительница Витебска

Ирина Панкова, инструктор лечебной физкультуры областного детского реабилитационного оздоровительного центра "Ветразь": Мы больше работаем с физической составляющей, учим ребенка пантогенезу, если не держит голову, мы учим ее держать, если не умеет ползать, мы учим ползать. Так головной мозг включается и запоминает многократные повторения.





Космические технологии в белорусской медицине

Сегодня маленький пациент в числе первых пробует новый тренажер. Юному математику объясняют, что это самые настоящие космические ботинки. И действительно каждый день в таких на орбитальной станции "Мир" определенное время проводят космонавты.

Секрет действия ботинка в пневмокамерах, которые находятся в стельках. Они работают так, что центральная нервная система уверена: человек идет, а не находится в покое.





Космонавтам имитатор опорной нагрузки (а проще, "космические ботинки") помогают быстрее привыкнуть к земной гравитации после длительного полета. Но изобретение ученых Центра авиакосмической медицины в Санкт-Петербурге оказалось полезным и на Земле. У пациентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата тренажер ускоряет процесс реабилитации.

Идет нервный импульс в головной мозг в определенные зоны, которые отвечают за ходьбу. В связи с этим у ребенка формируется рефлекс. Надежда Полховская, завотделением областного детского реабилитационного оздоровительного центра "Ветразь"

Более 2,5 тыс. юных белорусов ежегодно оздоравливаются в "Ветразе"

Реабилитацией детей с психоневрологическими патологиями центр "Ветразь" занимается более восьми лет. Кроме того, помощь здесь получают юные пациенты с пульмонологическими, кардиоревматологическими патологиями, дети и подростки, перенесшие травмы опорно-двигательного аппарата. В распоряжении медиков современное оборудование и эффективные методики.

У нас не было захвата ручками, он не мог вставать. После нескольких дней пребывания у него уже пошел эффект, стал цепляться ручками, держаться, он начал вставать. Мы пошли. Валентина Рожко, жительница Витебска

Сергей Петухов, главврач областного детского реабилитационного оздоровительного центра "Ветразь": В течение всех этих лет коллективом был проделан очень большой путь в плане подготовки персонала. Это было обучение и в пределах Республики Беларусь, в наших дружных центрах перенимали опыт. Наши специалисты прошли обучение в Российской Федерации, были наши специалисты и в других странах.