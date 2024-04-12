Космический день в Кремле. Александр Лукашенко и Владимир Путин, Новицкий и Василевская подвели итоги миссии на МКС

Это и есть наше единство! Так Александр Лукашенко сегодня прокомментировал итоги космической миссии. В Кремле в День космонавтики президенты Беларуси и России провели встречу с Олегом Новицким и Мариной Василевской, которые только что вернулись с орбиты. В российской столице сегодня подвели итоги 21-й космической экспедиции на МКС. Совместная космическая работа Беларуси и России на этом не заканчивается, будет только набирать обороты. Сегодня стали известны и детали переговоров президентов Беларуси и России. Среди тем сотрудничество по безопасности и укрепление экономического взаимодействия, перспектива мирных переговоров по Украине. Александр Лукашенко уверен, что сегодня момент для украинцев и Запада - сесть за стол переговоров и договориться. Говоря о попытках втянуть нас в горячий конфликт, Президент подчеркнул, что необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет. Из Москвы репортаж Натальи Бреус.

Формат общения лидеров Беларуси и России не похож на формат общения никаких других политиков в мире. Дело и в личностях, и в уникальности двустороннего сотрудничества Минска и Москвы в Союзном государстве. После насыщенного переговорного вечера снова знаковая встреча в Кремле.

Журналисты ждали приезда белорусского Президента во всеоружии. Не нарушаем традицию - охотимся за эксклюзивными комментариями с самого начала. Накануне переговоры с Путиным закончились к 11 вечера. Там было немало тем, но для прессы был лишь протокол. Нам бы подробности.

У нас всегда с президентом России атмосфера на переговорах серьезная, солидная. Мы разделили наши переговоры на 2 части. На сегодняшнюю, официальную часть, чтобы поблагодарить людей, поздравить наши народы с Днем космонавтики, еще раз отметить, что мы вместе будем осваивать космос и работать. Мы будем не лишние в космической программе, вот этой империи российской в космическом отношении. Мы очень рады, довольны, что будем развивать этот высокотехнологичный сектор нашей экономики, наши люди будут работать и работают вместе с россиянами. Это хорошо. А вчера мы долго не обсуждали экономические проблемы, договорились, что 15-го встретятся премьер-министры Беларуси и России и примут по 3-4 вопроса в экономике, чтобы двигаться дальше по импортозамещению, по движению к равным условиям субъектов хозяйствования и людей. Премьер-министры это обсудят в деталях. Обсудили вопросы безопасности, это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы все время посвятили Украине, для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит. В СМИ, особенно в России, правильно оценивают ситуацию, абсолютно правильно. Там не только снарядов, там людей не хватает. Поэтому и рейтинг с 98 у президента упал ни то до 14, ни то до 30. Падение очень серьезное. Обсудили те проблемы, о которых мы договаривались по телефону накануне. Александр Лукашенко

О том, что все есть сейчас для переговоров по миру в Украине, Александр Лукашенко скажет еще накануне. Ведь неслучайно и львиная доля публичной риторики была как раз об этом. Чем не сигнал? Мирные переговоры возможны, убежден наш Президент, но важно не упустить момент.

"Если президент России вчера (на переговорах с Александром Лукашенко в Кремле - прим. ред.) половину вступительного слова уделил мирным переговорам, с точки зрения дипломатической вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, что сегодня момент (это прежде всего для украинцев и для Запада) сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один, Путин в этом плане молодец, он не отступает от своих прежних заявлений: документы есть (выработанные ранее по итогам мирных переговоров в Беларуси и Турции - прим. ред.), они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что, неправильно? Правильно", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. Я так понимаю президента России, он разумно это делает. Это - лакмусовая бумажка. Хотите переговоров - давайте, мы открыты, мы договариваемся. Вот документы, садимся за стол. Не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине. Очень разумно поставлен российской стороной вопрос. Я полностью поддерживаю", - сказал Александр Лукашенко.

Горячий украинский конфликт давно бы затух, если бы Запад всячески не подпитывал Киев. Но есть надежда на то, что здравый смысл украинцев все-таки возьмет верх.

Главу государства спросили, почему он считает, что Украина скоро одумается. "Я чувствую, что происходит в Украине. Не хочу, чтобы Владимир Александрович Зеленский обиделся на меня (я вчера президенту Путину об этом говорил, сравнивал). Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное - это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98 %. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34 %, а последние данные у россиян - около 14 %. Самый высокий рейтинг у Залужного - 35 %. Все равно немного. Видите, какое падение, если говорить о президенте", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что в мае у Владимира Зеленского заканчивается срок полномочий. Это может породить проблему легитимности тех или иных потенциальных соглашений. "Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли". Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы (другой политик - прим. ред.) придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: "Да это нелегитимный президент подписывал". "Я вообще этого не знаю", - новый президент скажет, - смоделировал возможную ситуацию Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что такое реально может произойти: "Особенно, не дай бог, там Петр Порошенко (экс-президент Украины - прим. ред.) придет к власти. Он скажет: "Я это не знаю и знать не хочу". Завтра ему на карман надавят (миллиарды же жмут всегда) американцы и скажут: "Продолжай войну". Будет продолжаться война".



"Поэтому, как говорил первый президент России, загогулинка какая-то есть", - добавил Александр Лукашенко.

Не первый день Минск всеми силами пытаются втянуть в боевые действия. Запад был бы не против заварить тут котел, но региону нужна спокойная Беларусь. Это понимают и в Москве, и в Киеве.

"России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы "соагрессоры", - сказал Президент. - Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!"

Возвращаясь к вопросу о вступлении Беларуси в военные действия, Александр Лукашенко обратил внимание, что к этому порой призывают "ура-патриоты" в России, как их называют в российских СМИ. "Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - подчеркнул он.



Президент пояснил, что в этом случае протяженность фронта за счет границы Беларуси с Украиной, Польшей и странами Балтии увеличится на тысячи километров: "Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю: не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. Во-первых - может быть, Украине так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь".

В общем, встреча в Кремле еще не началась, но с подачи Лукашенко журналистская работа закипела. Хотя запланированные мероприятия у лидеров еще были впереди.

День космонавтики Лукашенко и Путин не впервые проводят вместе. В позапрошлом году 12 апреля, например, были на космодроме Восточный. Сегодня общаются с вернувшимися с орбиты Олегом Новицким и Мариной Василевской.

Полеты в космос - событие, но, кажется, в XXI веке они уже становятся привычными. Хотя каждый такой полет все-таки подвиг, а не обыденность. Для Беларуси так точно, за что Василевская и стала героем страны.

"И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос - это только внешнее проявление нашей совместной деятельности. Разумеется, на этом эта деятельность не ограничивается. Сейчас без космоса невозможно решить ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижение. В общем, куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям", - отметил Владимир Путин.

И Марина, и ее командир с честью выдержали все испытания. Хотя, признаться, отложенный старт заставил поволноваться не только Александра Лукашенко. Переживали все в Беларуси! Космонавты выполнили научные задачи и благополучно вернулись на Землю. Продолжать осваивать космос вместе - на это нацелены Минск и Москва. От совместных исследований до работы по обеспечению космическим оборудованием.

"Спасибо за Марину и спасибо, что командиром этого полета был Олег. Это и есть наше единство: родился в Беларуси, служил в Советском Союзе (летчик, испытатель), стал космонавтом в России", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что сфера космонавтики для белорусов не чужая. Да и сам он уже давно погружен в специфику: бывал на различных космодромах и в отраслевых учреждениях разных стран, изучал техническую сторону вопроса.



"Мы не символически, мы очень серьезно работаем над совместными программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили эти заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас - пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу, что мы и дальше будем вместе работать. Он вчера меня поддержал", - рассказал Александр Лукашенко.

Олег Новицкий подчеркнул, что братские и союзнические отношения двух государств дорогого стоят. По его словам, подготовка белорусских космонавтов прошла успешно: по оценкам инструкторов, обе девушки подошли к ней очень ответственно. "Все надежды, которые возлагались на Марину, она полностью оправдала", - сказал космонавт.

Марина Василевская призналась, что для нее было счастьем стать первым космонавтом в истории суверенной Беларуси: "Я старалась сделать все возможное, чтобы выполнить программу на 100% и даже больше. Покорение космоса гражданином Республики Беларусь - это очень выдающееся событие для нашей страны. Хотелось бы, конечно, и дальше продолжать в этой отрасли. Счастлива, рада и горжусь тем, что этот проект состоялся".

Не самый ожидаемый поворот встречи - разговор по телефону с семьей потомственных оленеводов. На связи Ямал. Супруги Пяк стали известны, когда пригласили российского президента в свои родные края. Так совпало, что в День космонавтики у супругов золотая свадьба. Поздравления таких людей стали для них настоящим сюрпризом, знаком внимания, который дорого стоит.

К вниманию не привыкать ни Новицкому, ни Василевской - их важная миссия на МКС состоялась. Их не перестают спрашивать о чувствах, они каждый раз раскрывают новые подробности неземной работы.

Ощущаешь эйфорию, спокойствие, потому что все действия очень медленные, попадаешь в невесомость. Она завораживает своей непонятностью, что происходит с твоим телом. И, конечно, когда ты видишь нашу прекрасную Землю, это фантастика. Марина Василевская, белорусский космонавт, Герой Беларуси

Это моя работа. Насколько я знаю, на 2026-2027 годы запланирована очередная экспедиция. Это пока не точно. Я в любом случае остаюсь в обойме. Буду проходить медкомиссии. И, если надо, готовиться выполнять полеты. Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России