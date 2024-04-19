Космический портал руками наших земляков и ударный труд на местах памяти - панорама предстоящего субботника

Внести свою лепту и в будущее, и в настоящее можно уже завтра. Лейтмотивом предстоящего субботника станет важная дата - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Рабочие десанты не только будут наводить порядок на мемориалах. Деньги, собранные во время масштабной экологической акции, пойдут на восстановление мест боевой и воинской славы.

А еще субботник - повод благоустроить территории возле рабочих мест, украсить улицы и даже заложить первые кирпичики для новых объектов.

В честь кого в столице откроют еще одну зону отдыха, узнал Владислав Бондарь.

Вместо зеленой полосы - взлетно-посадочная, куда приземлятся космические объекты. Не буквально! Арт-объекты. Пока нет даже очертаний - все действительно звучит как фантастика. Но дорогу в «Космос» здесь начнут прокладывать уже завтра.

Путь к звездам - работа не одного дня. Это своим примером показала наша первая космонавтка. Пока Марина Василевская продолжает реабилитацию в Звездном городке, парк-космодром начнут возводить в ее родном Фрунзенском районе. Так, зоной отдыха увековечить тернистый путь нового героя Беларуси решили в столичной мэрии. И сами вместе с минчанами возьмутся за работу на субботнике. Пока территорию лишь расчистят, а уже ко Дню Независимости ждем премьеру.

Название зоны отдыха - "Космос". Она будет состоять из локаций: детская площадка с деревянными скульптурами, зона для активного отдыха, тренажеры и тихая зона, мангальная Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска

Не только с оглядкой на события новейшей истории Беларуси, но и трагические страницы, на которых «красными чернилами» писался путь к нашей независимости. Маршрут субботника вновь свяжут места памяти.

Букварь, который никто уже не прочтет, кукла, с которой не поиграет ребенок… Жизнь здесь остановилась 19 июня 44-го. Дальва - последняя сожженная нацистами белорусская деревня.

От домов лишь обгоревшие балки - все, что осталось от села за спинами матери с ребенком. Среди жертв больше всего детей. Самому младшему было около двух.

Сама деревня Дальва и окрестные села находилась в партизанской зоне. Люди на этих территориях всячески помогали партизанам. Доходило до того, что конкретно, например, житель данной деревни Гирилович Игнат (местным кузнецом был) ремонтировали пушку прямо в деревне. Сергей Комисарчик, заведующий мемориальным комплексом "Дальва"

Не добрались до партизан - сожгли деревню и 44 жителя - все тот же хатынский сценарий.

Выжил один, 13-летний Николай. Чудом. Мама отправила подменить на пастбище отца. Это была последняя их встреча. Именно Николай Гирилович позже настоит - здесь должен быть мемориал. И собирали на него всей страной. Теперь оберегает новые поколения.

В этом историческом памятном месте мы планируем окрасить балки, которые символизируют пепелище. Также мы будем восстанавливать стену памяти. Сегодня будет предварительно грунтовка, завтра покрасим, и, конечно, другие работы. Владимир Поздняков, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси, ректор международного университета МИТСО

Восстановить не только своими руками. Все, что сможем собрать во время субботника, пойдет на места памяти и славы, треть - для Красного Берега. Сборный пункт, куда фашисты свозили отнятых у матерей. Мемориал об украденном детстве - единственный в своем роде на территории СНГ.

А чтобы и наши дети помнили, для них в Брестской крепости строят патриотический центр. На него отправим еще треть собранных денег. И даже фундамент будет пропитан историей.

Наши волонтеры трудятся на расчистке фундамента. Мы не знали, что он здесь находится. И буквально полтора месяца назад мы его раскопали. И в будущем здесь планируем построить учебный корпус. Александр Шпаковский, прораб сму № 2 КУП "Брестжилстрой"

Озаричи, Хатынь, Тростенец. В разные годы белорусы уже инвестировали собранное на субботниках в свою историю.

В месте, где рождается спортивная история страны - в легендарных Раубичах, субботника не дождались, да и график у спортсменов плотный. Сегодня высадили Аллею Славы. Хороший презент к полувековому юбилею комплекса.