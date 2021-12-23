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Космическое путешествие стартует 25 декабря в Верхнем городе в Минске
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Министр здравоохранения приехал в гости к пациентам Республиканской детской больницы медреабилитации
Головченко на вручении госнаград: Труд - это базовая черта национального характера белорусов
Сотрудники Генпрокуратуры привезли подарки ребятам из Центра коррекционно-развивающего обучения
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В Эстонии одобрен запрет жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России
В США бьют тревогу из-за птичьего гриппа: в Калифорнии введен режим ЧС
Путин об "Орешнике": Возможности его сбить ни у кого нет, но можно провести эксперимент
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