Наша первая женщина-космонавт Марина Василевская уже более суток на Земле, а кадры с ее ярким возвращением продолжают летать по социальным сетям. За звездной миссией следили в разных странах, и поддержка в комментариях колоссальная. Вот лишьнекоторые примеры.

@doubanr1828

Дорогие друзья в Беларуси, поздравляем с успешным космическим полетом вашей прекрасной космонавтки Марины. Желаю всего наилучшего, из Чехии, Петр.

@romannapieralski9226

Горячие поздравления прекрасной космонавтике Марине Василевской из Беларуси, всему белорусскому и российскому народам, а также их президентам. Желаю всего наилучшего всем космонавтам, участвующим в этой миссии, а также всем, кто находится в космосе, и тем, кто обеспечивает их безопасность.

@_11ahcdefj345.

Гордость белорусского народа, храни тебя Аллах, дорогая. Здоровья и всех благ. Ждем новостей от первого лица.

@user-ct7mm8ow3x

Братья-белорусы, поздравляем! Привет из Казахстана!

@user-nd2xi2qd1o

Марина, гордость Белоруссии, гордость Батьки Лукашенко! Молодец, девочка!

@user-pl5be6gl2d

Никогда в жизни так не болела за космонавта! Своя, белорусочка, родная девочка. Здоровья, счастья. Гордимся тобой.

@user-bu8jx2le7m