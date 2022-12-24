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Космонавт Новицкий не против свозить землячку из Беларуси на орбиту

Космонавт Новицкий не против свозить землячку из Беларуси на орбиту

Уроженец Беларуси российский космонавт Олег Новицкий не против свозить землячку из Беларуси на орбиту и не намерен прекращать карьеру. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом БелТА.

Отвечая на вопрос, собирается ли космонавт снова, уже в четвертый раз, на орбиту, Олег Новицкий сказал: "Если мне повезет, я считаю так, если здоровье позволит, я готов выступить и командиром экипажа. Допустим, на осень - свозить землячку на орбиту. И не собираюсь складывать руки. Может быть, на 2025, 2026 годы (полететь еще раз в космос. - Прим. БелТА), то есть более поздний срок. Собираюсь еще работать. Не собираюсь прекращать свою карьеру как активного космонавта".

Как сообщалось БелТА, в настоящее время в центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке проходят отбор шесть белорусских претенденток на полет в космос. Ожидается, что уже после Нового года по завершении необходимых медицинских обследований определят основного кандидата и дублера.

С девушками 24 декабря в Звездном городке встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заверил, что, независимо от того, кому выпадет первой полететь в космос, приобретенные ими навыки в дальнейшем будут востребованы.

Дальше девушкам предстоит очень серьезная подготовка, которая завершится осенью следующего года. Основное событие - космический полет - планируется на 2023 год.

Александр Лукашенко рассказал, что отдельно просил о содействии в подготовке уроженца Беларуси космонавта Олега Новицкого: "Я ему сказал: Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Он говорит, что смотрит".

В беседе с корреспондентом БелТА Олег Новицкий рассказал, что процесс подготовки к полету тяжелее, чем непосредственно работа в космосе. И это как раз благодаря приобретенному опыту и навыкам, которые позволяют быстро действовать даже в каких-то нештатных ситуациях. "Этот тяжелый путь до старта он уже как хороший залог успеха при работе на орбите", - подчеркнул он.

Что касается подготовки девушек, то требования ко всем едины. "У нас многие так говорят, что у нас нет понятия женщины или мужчины. Есть понятие космонавта. Все нормативы по физподготовке, тренировкам на различных тренажерах - никакой скидки нет абсолютно", - рассказал космонавт.

Олег Новицкий покорял космические вершины в 2012, 2016 и 2021 годах с общим налетом в 531 сутки и 22 часами в открытом космосе.

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