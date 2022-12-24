Космонавт Новицкий не против свозить землячку из Беларуси на орбиту

Уроженец Беларуси российский космонавт Олег Новицкий не против свозить землячку из Беларуси на орбиту и не намерен прекращать карьеру. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом БелТА.

Отвечая на вопрос, собирается ли космонавт снова, уже в четвертый раз, на орбиту, Олег Новицкий сказал: "Если мне повезет, я считаю так, если здоровье позволит, я готов выступить и командиром экипажа. Допустим, на осень - свозить землячку на орбиту. И не собираюсь складывать руки. Может быть, на 2025, 2026 годы (полететь еще раз в космос. - Прим. БелТА), то есть более поздний срок. Собираюсь еще работать. Не собираюсь прекращать свою карьеру как активного космонавта".

Как сообщалось БелТА, в настоящее время в центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке проходят отбор шесть белорусских претенденток на полет в космос. Ожидается, что уже после Нового года по завершении необходимых медицинских обследований определят основного кандидата и дублера.

С девушками 24 декабря в Звездном городке встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заверил, что, независимо от того, кому выпадет первой полететь в космос, приобретенные ими навыки в дальнейшем будут востребованы.

Дальше девушкам предстоит очень серьезная подготовка, которая завершится осенью следующего года. Основное событие - космический полет - планируется на 2023 год.

Александр Лукашенко рассказал, что отдельно просил о содействии в подготовке уроженца Беларуси космонавта Олега Новицкого: "Я ему сказал: Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Он говорит, что смотрит".

В беседе с корреспондентом БелТА Олег Новицкий рассказал, что процесс подготовки к полету тяжелее, чем непосредственно работа в космосе. И это как раз благодаря приобретенному опыту и навыкам, которые позволяют быстро действовать даже в каких-то нештатных ситуациях. "Этот тяжелый путь до старта он уже как хороший залог успеха при работе на орбите", - подчеркнул он.

Что касается подготовки девушек, то требования ко всем едины. "У нас многие так говорят, что у нас нет понятия женщины или мужчины. Есть понятие космонавта. Все нормативы по физподготовке, тренировкам на различных тренажерах - никакой скидки нет абсолютно", - рассказал космонавт.