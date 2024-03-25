Космонавт Олег Артемьев рассказал, как проходит стыковка

Прежде чем открывать переходной люк, надо подготовиться к этому переходу. Когда мы снимаем скафандр, мы в белье, поэтому чтобы выглядеть красивым, мы надеваем специально подготовленные к этому моменту красивые комбинезоны. С той стороны экипаж должен подготовиться к телевизионному репортажу, т.е. они должны уже там поставить камеру, очистить то пространство от грузов, чтобы красиво заходить. Я так понимаю, они стыкуются к узловому модулю. Это 1 из самых новых модулей, которые у нас есть на нашей Международной космической станции на российском сегменте. Это большой такой шар, там довольно-таки красиво, там есть где развернуться всем членам экипажа, которые будут их встречать. И что происходит? Выравнивается давление. Мы договариваемся о том, что открываем люки с этой стороны и с той стороны, потому что у нас 2 люка. 1-й люк - это люк корабля, a 2-й люк - это люк станции. Т.е. нам нужно оба этих люка открыть. И, как я уже говорил, с той стороны уже готовы. И мы там постучим. Готовы. Открываем, чтобы эта картинка была красивая, и влетаем по очереди. Говорят, что по традиции командир экипажа первый влетает, но тут уже на решение командира экипажа. Как Олег решит, так оно и будет.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель, Герой России