Олег Новицкий в каждый поле в космос берет частичку своей родины - флаг Беларуси

Если это кого-то не устраивает, люди могут спокойно уехать и продолжить свою жизнь в любом другом государстве, если их не устраивает наша белорусская земля и белорусская политика. Не надо ничего менять сейчас, надо сплотиться друг с другом. Сейчас много людей болеет, на этом фоне разделять себя целенаправленно в политическом плане - это абсурд, я считаю".