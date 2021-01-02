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Олег Новицкий в каждый поле в космос берет частичку своей родины - флаг Беларуси
Государство стало суверенным, пытаться сейчас разделить его на две части, это нельзя сделать никак
Если это кого-то не устраивает, люди могут спокойно уехать и продолжить свою жизнь в любом другом государстве, если их не устраивает наша белорусская земля и белорусская политика. Не надо ничего менять сейчас, надо сплотиться друг с другом. Сейчас много людей болеет, на этом фоне разделять себя целенаправленно в политическом плане - это абсурд, я считаю".
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