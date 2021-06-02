Космонавты О. Новицкий и П. Дубров приступили выходу в открытый космос

Белорус Олег Новицкий вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые вышли в открытый космос. Им предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука". Помимо этого, космонавты должны обновить систему терморегулирования модуля "Заря" и подготовить к отсоединению отсек "Пирс", прослуживший на МКС уже 20 лет. Известно, что операция началась около 9:00. Всего космонавты проведут в открытом космосе не менее 7 часов.