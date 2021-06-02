3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Космонавты О. Новицкий и П. Дубров приступили выходу в открытый космос
Белорус Олег Новицкий вместе со своим коллегой Петром Дубровым впервые вышли в открытый космос. Им предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука". Помимо этого, космонавты должны обновить систему терморегулирования модуля "Заря" и подготовить к отсоединению отсек "Пирс", прослуживший на МКС уже 20 лет. Известно, что операция началась около 9:00. Всего космонавты проведут в открытом космосе не менее 7 часов.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов