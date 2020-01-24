Космонавты Роскосмоса поздравили ученых с Днем белорусской науки

В это воскресенье - День белорусской науки. Поздравления в адрес наших ученых пришли прямо с орбиты - российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка записали поздравление на борту МКС.





Беларусь и Россия успешно работают над созданием совместных проектов

Скоро появится новый совместный спутник. Разрешение съемки в нем увеличат до 35 сантиметров. Кроме этого расширят возможности группировки спутников. Теперь в нее будут входить 7 космических аппаратов. Такое объединение позволит получать информацию практически в режиме онлайн.

Александр Скворцов, космонавт:

Дорогие белорусские друзья!

Мы, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, сердечно поздравляем научную общественность Беларуси с Днем белорусской науки.