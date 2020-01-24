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Космонавты Роскосмоса поздравили ученых с Днем белорусской науки
В это воскресенье - День белорусской науки. Поздравления в адрес наших ученых пришли прямо с орбиты - российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка записали поздравление на борту МКС.
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Скоро появится новый совместный спутник. Разрешение съемки в нем увеличат до 35 сантиметров. Кроме этого расширят возможности группировки спутников. Теперь в нее будут входить 7 космических аппаратов. Такое объединение позволит получать информацию практически в режиме онлайн.
Александр Скворцов, космонавт:
Дорогие белорусские друзья!
Мы, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка, сердечно поздравляем научную общественность Беларуси с Днем белорусской науки.
Космическая отрасль Беларуси уверенно развивается. Освоено производство целого ряда высокотехнологичных систем, компонентов, материалов для космической техники. Совместно с российскими коллегами создается новый российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли. Приборы, созданные белорусскими учеными, успешно используются на МКС.
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