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Юмор в космосе: космонавты о смешных историях и розыгрышах

Юмор в космосе: космонавты о смешных историях и розыгрышах

Покорители Вселенной - обычные люди, если не брать в расчет их исключительную смелость, альтруизм и непревзойденное чувство юмора.

Астронавт Оуэн Гэрриот как-то захватил с собой диктофон, на который еще дома записал несколько фраз своей супруги, чтобы иметь возможность слышать ее голос во время нахождения на орбите. Выходя в очередной раз на связь, он поднес к передатчику диктофон и включил его. В диалог с Землей неожиданно вступила жена космонавта, она поздоровалась с Хьюстоном и рассказала, что решила приготовить ребятам покушать. По ту сторону ошеломленно молчали около минуты, а затем отключились.

Они так и не поняли, что мы сделали, каким образом этот женский голос спустился из космоса. Да и я не рассказал. На самом деле только примерно 20 лет спустя я поведал наземным диспетчерам, которые все еще работали в НАСА, как мы провернули этот трюк.
Оуэн Гэрриотт, астронавт NASA (1930-2019 гг.)


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Космический огурец

Умели шутить и в Советском Союзе. Космонавты Владимир Ляхов и Валерий Рюмин решили поразить ботаников всего мира, продемонстрировав выращенный в оранжерее станции "Мир" огурец. Научное сообщество пребывало в экстазе, ведь до этого растение даже завязи не давало. И длилось это до тех пор, пока космонавты не сознались, что овощ привезли с Земли, показав еще и тайно прихваченный на орбиту апельсин.

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