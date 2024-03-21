Юмор в космосе: космонавты о смешных историях и розыгрышах

Они так и не поняли, что мы сделали, каким образом этот женский голос спустился из космоса. Да и я не рассказал. На самом деле только примерно 20 лет спустя я поведал наземным диспетчерам, которые все еще работали в НАСА, как мы провернули этот трюк.

Оуэн Гэрриотт, астронавт NASA (1930-2019 гг.)