Космос все ближе - как проходит подготовка к запуску корабля "Союз МС-25", в основной экипаж которого вошла Марина Василевская

Три дня до космического старта. На Байконуре установили ракету корабля "Союз МС-25". Пуск запланирован на 21 марта на 16 часов 21 минуту и 19 секунд. В основной состав экипажа 21-й экспедиции на МКС вошла бортпроводник компании "Белавиа" Марина Василевская. За стартом будет следить Белтелерадиокомпания. В прямом эфире покажут все самое интересное. Так что включайте "Беларусь 1" и становитесь свидетелем важного исторического события!

18 марта за работами по установке корабля наблюдали друзья, близкие экипажей, туристы. Как приближаем полет, рассказала Анастасия Бенедисюк.

До декабря 1995 года Байконур официально назывался Ленинском. Некогда закрытый и военный он и сегодня встречает настороженно. Здесь находятся объекты особого назначения, а потому под охраной.

Космодром, как и город, взят у Казахстана Россией в аренду до 2050 года. В год это обходится в 115 млн долларов. На Байконуре в ходу российские рубли, а банковские карты практически не принимают. Чем еще живет город, можно узнать из свежей прессы. Правда, выходит газета под названием "Байконур" раз в неделю - по пятницам. И последние две недели все новости только про экипаж с белорусками. В пятницу, 22 марта, ждем новости о старте.

Все гостиницы в городе были забронированы еще в 2023 году, так всегда на время старта. "Космическому" пулу Белтелерадиокомпании пришлось заземлиться в общежитии, но разве это имеет какое-то значение?! Главное, что теперь все знают - белорусы летят в космос. И об этом сегодня можно узнать не только со страниц газет.

На Байконуре много белорусов и среди испытателей космической техники. Например, уроженец Быховского района отвечает за всю социалку Байконура. Николай Адасев - заместитель главы администрации города.

Мне очень приятно посещать Родину, это самый добродушный, самый приветливый народ. Мы всегда держим контакт со своими братьями и сестрами, обмениваемся мнением. Я стараюсь следить за достижениями в спорте, сельском хозяйстве. Особенно, когда приезжаю в Беларусь во время уборочной, смотрю в новостях, сколько намолотили, потому что это интересно, ведь это достижения республики и трудовых коллективов. Николай Адасев, заместитель главы администрации г. Байконура

Минск еще спал, а на космодроме Байконур уже приближали дебют белоруски в космосе. Журналистов в это время здесь всегда много. Все хотят запечатлеть тот самый момент. Ровно в 7:30 утра по местному времени (в 5:30 по минскому) открылись двери, и очень медленно выехал тепловоз. На нем была та самая ракета-носитель "Союз 2.1а". Увидеть это приехал и дублирующий экипаж с Анастасией Ленковой. Основного традиционно не было.

Что интересно: собирали ракету космического назначения в Самаре, а вот транспортно-пилотируемый корабль "Союз" - в Королеве. На Байконур составные части прибыли в конце 2023 - начале 2024 года и собирались здесь как конструктор.

Длина ракеты-носителя около 40 м, а вес более 33 т. Площадка № 31 - брат-близнец гагариновской, только куда современнее. После модернизации здесь используется цифровое оборудование, в частности, цифровой сигнал наведения.

Во второй стартовый день будут проводиться генеральные испытания ракеты-носителя. Приблизительно за сутки до старта будет проводиться проверка состояния заправочной системы. Игорь Бармин, президент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского