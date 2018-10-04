В Казахстане встречали участников миссии с МКС, среди которых и наш соотечественник

Три члена экипажа МКС: Олег Артемьев, наш соотечественник, и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд сегодня вернулись на Землю.

Приземление произошло в казахстанской степи в 14:45 по минскому времени. На орбиту команда отправилась в марте и находилась там 197 суток. Уставших, но счастливых космонавтов встречали экзотическими подарками.