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В Казахстане встречали участников миссии с МКС, среди которых и наш соотечественник
Три члена экипажа МКС: Олег Артемьев, наш соотечественник, и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд сегодня вернулись на Землю.
Приземление произошло в казахстанской степи в 14:45 по минскому времени. На орбиту команда отправилась в марте и находилась там 197 суток. Уставших, но счастливых космонавтов встречали экзотическими подарками.
Безусловно, самое приятное после возвращения из далекого путешествия - увидеть любящие глаза своих родных. Семья Олега Артемьева ждет встречи с огромным нетерпением.
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