Костер, хороводы и подарки: как Александрия объединяет регионы и страны на берегу Днепра

Праздник творчества, символ единства, самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" вечером 11 июля снова зажжет костер Купалья на берегу Днепра. На яркое событие прибывает все больше гостей.

В Александрии не найдется ни одной площадки, где бы не было шумно и весело. По сути, это один большой в несколько гектаров по масштабам городок, объединивший и ремесленников, и артистов.

Представлены все регионы Беларуси. Подворья зазывают своим колоритом, а еще угощениями и хороводами.

Фестиваль сохранил главную миссию - объединять регионы, людей, страны. На празднике присутствуют гости из Азербайджана, Турции, Вьетнама и даже Японии.

Но фестиваль - это еще и подарки. Они вручены всем финалистам республиканского проекта "Властелин села".

Площадки Александрии становятся все более многолюдными Впереди ожидается большой и яркий концерт на главной сцене, где выступят любимые артисты Беларуси и России. Купальский костер озарит вечерний Днепр, а также будет фейерверк и дискотека.