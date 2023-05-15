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Костевич: Белорусы - семейная нация
Международный день семьи отпраздновали в Брестской области. В рамках республиканской акции "Моя семья - моя страна" в Иваново прошел фестиваль "Семьи за мир и созидание!"
На открытых площадках - выставки-продажи, ярмарки семейного творчества, детские игровые программы и спортивные состязания.
Главными участниками фестиваля стали молодые и многодетные семьи, а также семьи с длительным стажем супружеской жизни и трудовые семейные династии. Всего на сцену вышло 7 семей, представители разных сфер.
Наши семейные ценности очень важны. Мы от своей семьи, от наших родителей, бабушек, дедушек передаем своим семьям. Наши дети будут передавать своим деткам, т.е. именно сохранение и передача семейных ценностей, культурных наших особенностей будут дальше продвигаться.
Нам действительно надо показывать наши счастливые, благополучные, красивые семьи. Мы богаты на такие семьи. Белорусы вообще семейная нация. Мы нацелены на семью, мы нацелены на детей. И вот эту красоту, это благополучие надо показывать, потому что с рождением каждого ребенка в семью стучится счастье.
В завершении фестиваля состоялась закладка семейного сквера из рябиновых деревьев. Такие семейные городские и районные праздники в течение недели пройдут в каждом регионе нашей страны.
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