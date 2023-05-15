Костевич: Белорусы - семейная нация

Нам действительно надо показывать наши счастливые, благополучные, красивые семьи. Мы богаты на такие семьи. Белорусы вообще семейная нация. Мы нацелены на семью, мы нацелены на детей. И вот эту красоту, это благополучие надо показывать, потому что с рождением каждого ребенка в семью стучится счастье.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси