Костевич: До 2025 года каждый белорусский школьник должен быть охвачен факультативом по семейным ценностям

Только на одни пособия в текущем году мы направим 3,5млрдрублей. На адресную социальную помощь на уязвимые категории граждан. Наш семейный капитал - это тоже сегодня серьезная поддержка для многодетных семей. Активно его используют прежде всего для улучшения жилищных условий. Только за 5 лет 50 тысяч многодетных семей получили новые квартиры. Поэтому это направление, бесспорно, будет только дальше развиваться.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси