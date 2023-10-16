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Костевич: До 2025 года каждый белорусский школьник должен быть охвачен факультативом по семейным ценностям
До 2025 года каждый белорусский школьник должен быть охвачен факультативом по семейным ценностям.
Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на международной конференции по вопросам социально-демографической политики. Разговор экспертов Беларуси и России вместе с профильными министерствами проходит в рамках родительской недели.
Благодаря отечественной медицине и современным технологиям, у нас одни из лучших показателей выживаемости в мире. При этом падение в демографии - тенденция, с которой столкнулись многие, в том числе развитые страны. На что влияет и увеличение среднего возраста вступления в брак. В Беларуси это 26-30 лет. Ежегодно в стране до 36 тысяч разводов. Поэтому прививать семейные ценности необходимо с детства.
Важна и роль государства, которое оказывает огромную поддержку и финансовую помощь молодым, многодетным и нуждающимся семьям.
Только на одни пособия в текущем году мы направим 3,5млрдрублей. На адресную социальную помощь на уязвимые категории граждан. Наш семейный капитал - это тоже сегодня серьезная поддержка для многодетных семей. Активно его используют прежде всего для улучшения жилищных условий. Только за 5 лет 50 тысяч многодетных семей получили новые квартиры. Поэтому это направление, бесспорно, будет только дальше развиваться.
Говорили на международной конференции о важности роли не только мам, но и пап. Второй год подряд Днем отца 21 октября в стране завершится родительская неделя.
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