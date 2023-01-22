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Костевич: На повышение пенсии будет направлено 2,5 млрд руб.
В 2023 году в бюджете Фонда социальной защиты запланировано направить на выплату пенсий 18,8 млрд руб. В этой сумме только на повышение пенсий будет выделено 2,5 млрд руб. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Эти цифры говорят о том, что пенсии будут расти.
По словам министра, на декабрь 2022 года пенсия по возрасту составила 670 руб. Рост на 23 %, а с учетом уровня инфляции к декабрю реальный рост пенсий по возрасту больше 9 %.
Глава государства нам поставил задачу и на этот год сделать, если получится, три индексации. Задача поставлена и, конечно, мы уже будем думать, как выполнить поручение Президента. Конечно, это все зависит от того, как будет работать экономика, какой уровень заработной платы, соответственно будут формироваться доходы Фонда социальной защиты.
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С 1 октября 2022 года заработал механизм добровольной накопительной пенсии.
По словам министра, за этот период белорусы заключили 11 тыс. договоров. "В основном все выбирают "Три плюс три", - рассказывает она. - В лидерах женщины. Регионы - это город Минск и Минская область. Выбирают при заключении договора период выплат (он может быть после выхода на пенсию либо в течение пяти, либо в течение десяти лет) в большинстве случаев в течение пяти лет. Мы видим большую заинтересованность, мы продолжаем эту работу", - заключила Ирина Костевич.
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