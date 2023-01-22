Костевич: На повышение пенсии будет направлено 2,5 млрд руб.

Глава государства нам поставил задачу и на этот год сделать, если получится, три индексации. Задача поставлена и, конечно, мы уже будем думать, как выполнить поручение Президента. Конечно, это все зависит от того, как будет работать экономика, какой уровень заработной платы, соответственно будут формироваться доходы Фонда социальной защиты.

Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты