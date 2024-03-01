Костевич: Несмотря на санкционное давление, в Беларуси сложилась положительная динамика важнейших социально-экономических показателей

В Минске проходит заседание коллегии Минтруда и соцзащиты. В центре внимания не только подведение итогов работы, вопросы демографии, меры поддержки рождаемости и строительство соцобъектов, но и вручение наград за высокие результаты работы.

Подробности у Виктории Шарковой.

Задачи выполнены

Помимо представителей Минтруда в заседании принимают участие и депутаты, заместители председателей облисполкомов, представители республиканских органов госуправления и общественных объединений. Открывая коллегию, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отметила, что в целом за прошлый год ведомство справилось со всеми задачами, поставленными правительством.

В докладе были озвучены основные проекты, реализованные Министерством.

Внимание уделено вопросам демографии, мерам поддержки рождаемости и строительству соцучреждений. Также министр отметила, что, несмотря на санкционное давление, в стране сложилась положительная динамика важнейших социально-экономических показателей.

Так, рост зарплат показал 111 %, а уровень безработицы составил рекордно низкие 3,5 %.