Костевич: Около 30 % средств семейного капитала использовано досрочно

Будет ли пересматриваться сумма семейного капитала, сколько счетов открыто, часто ли они используются досрочно, в программе "Главный эфир" рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Деньги, которые лежат на счетах наших многодетных семей, капитализируются, по факту с 2015 года - это 134 тыс. депозитных счетов, равно 134 тыс. многодетных семей, сказала глава ведомства. "Суммарно этот объем оценивается на сегодняшний день в размере 4 млрд руб., это то, что было направлено непосредственно в рамках семейного капитала. Около 30 % средств семейного капитала использовано досрочно. Основная доля уходит на строительство жилья, - отметила министр. - С 1 января семейный капитал проиндексирован - увеличился более чем на 1,5 тыс. руб. и сегодня он 31 тыс. 480 руб."