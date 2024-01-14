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Костевич: Около 30 % средств семейного капитала использовано досрочно
Будет ли пересматриваться сумма семейного капитала, сколько счетов открыто, часто ли они используются досрочно, в программе "Главный эфир" рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
Деньги, которые лежат на счетах наших многодетных семей, капитализируются, по факту с 2015 года - это 134 тыс. депозитных счетов, равно 134 тыс. многодетных семей, сказала глава ведомства. "Суммарно этот объем оценивается на сегодняшний день в размере 4 млрд руб., это то, что было направлено непосредственно в рамках семейного капитала. Около 30 % средств семейного капитала использовано досрочно. Основная доля уходит на строительство жилья, - отметила министр. - С 1 января семейный капитал проиндексирован - увеличился более чем на 1,5 тыс. руб. и сегодня он 31 тыс. 480 руб."
2024 год для семейного капитала юбилейный, ему 10 лет. В бюджете предусмотрено 380 млн руб. Деньги в бюджете есть. И мы будем очень рады назначать. Поэтому добро пожаловать за семейным капиталом в государственные органы.
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