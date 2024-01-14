Костевич рассказала, на что могут рассчитывать бюджетники в 2024-м

Стоит ли бюджетникам ждать прибавки в 2024 году, в программе "Главный эфир" рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Минимальная заработная плата - это тот государственный минимальный социальный стандарт в сфере оплаты труда, который касается работников всей экономики: как бюджетного, так и реального сектора, напомнила министр. "С 1 января 2024 года она составляет 626 руб. К 1 января 2023 года рост 13 %. Если сравнивать с минимальной зарплатой, которая была на старте пятилетки, то рост составил почти 60 %", - отметила она.

По словам Ирины Костевич, минимальная заработная плата - это тот уровень, нижекоторого не может быть выплачено работнику. И прежде всего это касается низкоквалифицированных работников.

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В бюджетной отрасли работает 20 % от всех занятых в экономике страны, сказала глава ведомства. "Это серьезная команда, которая предоставляет государственные услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания. Мы пошагово по годам двигались по росту базовой ставки. Базовая ставка - это главный элемент, фундамент заработной платы в бюджетной отрасли. С 1 января 2024 года она составляет 250 руб. К январю прошлого годарост на 10 %", - подчеркнула министр.

Поднимается базовая ставка, соответственно растут стимулирующие, компенсирующие выплаты, потому что они увязаны с базовой ставкой. И на этот год в бюджете у нас предусмотрено 1,6 млрд руб. только на стимулирующие и компенсирующие выплаты. Непосредственно на рост этихвыплат - более 500 млн руб. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси