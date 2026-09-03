Уже в эти выходные, 5-6 сентября, Костюковичи примут эстафету Дня письменности. Программа обширная. Это не только знакомство гостей с экономическим, культурным потенциалом района, его достижениями. Свои павильоны развернут главные библиотеки страны. Идут последние приготовления перед стартом.

Презентация раритетных изданий из фондов библиотек Беларуси. Встречи с известными писателями и работа тематических павильонов. Костюковичи готовятся принять День письменности.

Посвятить себя служению искусству стало призванием для могилевского скульптора Александра Минькова. Говорит, что работать над композицией "Алесь и Алеся", которая украсит площадку Дня письменности, было одно удовольствие. Во-первых, будто ожили строки Аркадия Кулешова. Во-вторых, корни родительские тоже из Костюковичей. Сквозь годы передан культурный код.

Александр Миньков, скульптор, г. Могилев:

"Сама география продиктовала: оттуда родом Кулешов (из Костюковщины), знаменитые стихи, посвященные Алесе, его первой любви, он ее искал. И как любой юноша, написал стихи "Алеся". И это основа песни "Песняров" знаменитых, на всю Беларусь прославлена. А когда я узнал, что Кулешов такие сложные стихи о любви написал в 15 лет, само собой все вышло".

На родине знаменитых строк вовсю идет подготовка к приему гостей. Районная библиотека утопает в цветах, хранители ее фондов без преувеличения считают этот край литературной столицей региона. Даже свой литературный фестиваль есть - "Письменков луг" (по фамилии известного писателя-земляка). Всегда проходит с аншлагом.

Светлана Федосенко, директор ГУК "Библиотечная сеть Костюковичского района":

"XXXIII День белорусской письменности. Мы тоже принимаем в нем участие. Для наших читателей и гостей города мы подготовили литературную выставку - буклуки на произведения наших писателей и поэтов Костюковщины. Не каждая земля может гордиться таким количеством талантливых людей".

Богат район и на современных авторов, которым есть что рассказать гостям. Например, о родной земле.

Преобразился и сам город. Появились поэтичные остановки общественного транспорта с цитатами известных земляков.

Оживает и центр города, который станет главной концертной площадкой Дня письменности. Тонны света, звука. Зрительный зал уже готов к приему гостей.

День письменности каждый год меняет свою географию, но не идею - у слова по-прежнему главная сила. Печатные издания, издательские дома развернут свои локации. В программе презентация книг, в том числе редких, конкурс юных читателей, фестиваль книги и прессы, спортивная интерактивная площадка.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

"Изюминкой, на мой взгляд, в этом году станет объединенный большой музей редкой книги, который приедет сюда и будет занимать более 300 кв. м в специально выстроенном павильоне на центральной площади. В одном месте гости фестиваля смогут увидеть все драгоценности, другого слова не подберу, связанные с книгопечатанием нашей страны".

Любой участник праздника найдет в Костюковичах своего автора и книгу по душе.