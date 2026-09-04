Костюковичи - центр стройиндустрии: как карьер "Высокое" обеспечивает сырьем ОАО "БЦЗ"

5-6 сентября в Костюковичах пройдет День белорусской письменности. На востоке страны будут цитировать наследие Кулешова, Чергинца и Каризны. А пока журналисты и блогеры знакомятся с богатым наследием Костюковичского края.

Из карьера "Высокое", что в Костюковичском районе, поставляют сырье для промышленного гиганта - Белорусского цементного завода. И запасов хватит для того, чтобы предприятие могло работать без перебоя без малого сотню лет.

Николай Казак, начальник горного цеха Белорусского цементного завода: "Для доставки сырья строятся временные железные пути. Сама доставка осуществляется тепловозами и думпкарами, которые способны перевозить порядка 350 т за один рейс. Карьер разрабатывается шагающими экскаваторами, их у нас 4 единицы".

Благодаря цементному заводу Костюковичи являются крупным центром строительной индустрии. Здесь производят цемент, известь, блоки и тротуарную плитку. А за период работы предприятием произведено более 35 млн т высококачественного цемента.

И если 30 лет назад Беларусь ввозила до 2 млн т цемента, поскольку своего катастрофически не хватало, теперь мы приросли настолько, что поставляем за рубеж примерно в таких же объемах.