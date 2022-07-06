Косыгин: Против Союзного государства идет скоординированная гибридная война с акцентом на силовые сценарии

Гибридная война с акцентом на силовые сценарии, милитаристские настроения Польши, их имперские амбиции при поддержке Белого дома и наш ответ на провокации Запада. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси сегодня прокомментировал замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин.

По заявлению генерала, Вашингтон и его союзники стремятся создать очаги напряженности и локальные военные конфликты в непосредственной близости от границ Союзного государства.

Яркий пример - Украина, которую с 2014 года поступательно накачивали оружием, обучали людей не просто воевать, а воевать именно против русских. К сожалению, в схожем ключе антироссийские, а с некоторого времени и антибелорусские настроения прочно закладываются в сознание поляков и жителей стран Балтии.

При непосредственной поддержке Запада эти страны милитаризируются высокими темпами. Идет масштабное переоснащение армий сопредельных стран, увеличивается их численность, растут расходы на оборону, активно модернизируется военная инфраструктура. И здесь особую обеспокоенность вызывает именно Польша, которая уже не раз демонстрировала имперские амбиции, а, заручившись поддержкой Белого дома, позиционирует себя в качестве лидера уже не только в Восточной, но и в Центральной Европе.

Польша демонстрирует имперские амбиции

Основным проявлением данной политики стало принятие решения об увеличении численности национальных вооруженных сил до 300 тыс. военнослужащих. Более того, со стороны влиятельных польских политиков звучат призывы нарастить их до 400 тыс. Одновременно польское руководство намерено с 2023 года повысить военные расходы до уровня не менее 3 % от валового внутреннего продукта. С точки зрения оценки рисков и вызовов военной безопасности Республики Беларусь, повышенного внимания также заслуживает создание вблизи наших границ соединения сухопутных войск Польши 18-й механизированной дивизии. В настоящее время активно реализуются мероприятия по ее формированию с одновременным привлечением уже укомплектованных подразделений к участию в мероприятиях оперативной и боевой подготовки национальных вооруженных сил.

Деструктивная деятельность Варшавы

Еще одним деструктивным направлением деятельности Варшавы, требующим тщательного отслеживания и анализа, являются пока голословные, но в то же время опасные попытки отдельных польских политиков инициировать возвращение так называемых исконно польских земель. Под ними подразумеваются западные регионы Украины и Беларуси.





"Милитаристские устремления Польши, подогреваемые оголтелыми заявлениями местных политиков и активно поддерживаемые коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами, приводят к поступательному повышению напряженности военно-политической обстановки вблизи границ Союзного государства. Более того, весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с Востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении", - подчеркнул Руслан Косыгин. И все это на фоне деградации стран Западной Европы и фактической утраты ими самостоятельности в принятии решений.

В то же время, понимает ли польское руководство, что в случае начала конфликта территория Польши с eе военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара? Как уже не раз говорил глава государства, ответ будет мгновенным.

Именно по пунктам принятия решений, военным базам будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы. Белорусы - миролюбивый народ, однако мы готовы к различным сценариям развития обстановки. И на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любого рода вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким!

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