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Кот - не рыболов, а охранник рыб - работает в столичном магазине "Природа"

Внештатного сотрудника приютили продавцы еще пять лет назад. Сегодня Василий - единственный питомец зоомаркета, который не продается. Мурлыка дружелюбен ко всем живым существам, попугаев не пугает, рыб из аквариума лапой не вылавливает. Наоборот, всегда сладко спит рядом. Кот-охранник всегда приветлив и с посетителями магазина.

Сначала сотрудники магазина пытались пристроить кота в надежные руки, но Василий не захотел покидать любимое место.

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