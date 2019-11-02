Кот работает в столичном магазине "Природа"

Внештатного сотрудника приютили продавцы еще пять лет назад. Сегодня Василий - единственный питомец зоомаркета, который не продается. Мурлыка дружелюбен ко всем живым существам, попугаев не пугает, рыб из аквариума лапой не вылавливает. Наоборот, всегда сладко спит рядом. Кот-охранник всегда приветлив и с посетителями магазина. Сначала сотрудники магазина пытались пристроить кота в надежные руки, но Василий не захотел покидать любимое место.