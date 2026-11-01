Котенок Мира, драники и спасенные жизни: расскажем трогательные истории эвакуированных из Алешек

Масштабная гуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек благополучно завершена. Путь занял больше суток.

31 октября самолеты сели в аэропорту Гомеля. Беларусь встретила эвакуированных жителей Алешек как родных, окружив их искренним человеческим теплом и максимальной заботой. В этот непростой жизненный момент белорусская земля стала для пострадавших надежным причалом, где каждый нашел не просто безопасный кров, а настоящее душевное утешение.

По поручению главы государства был оперативно мобилизован медперсонал, подготовлены койко-места, а также сформирована 21 инициативная группа по оказанию помощи на местах. В Гомеле люди получили всю необходимую медицинскую помощь.

Гуманитарная миссия готовилась еще с мая. Москва и Киев договаривались при содействии и полной поддержке первой леди США Мелании Трамп.

Американские журналисты признались: приемом в Беларуси поражены. Выстроенные доверительные отношения между Беларусью и Украиной сыграли ключевую роль при реализации гуманитарной операции.

Гомельская земля, которой не привыкать оказывать помощь нуждающимся людям, готовилась к одной из самых трепетных операций. Все понимали, что люди прилетели уставшие, измученные, и необходимо сделать все, чтобы они почувствовали себя как дома. Мелочей не бывает, когда речь идет о жизни мирного населения. Гуманитарная миссия была бы невозможна без выстроенных доверительных отношений между Беларусью и Украиной. Только так удалось обеспечить безопасность всех проводимых мероприятий и в очередной раз спасти людей.

"Нельзя было выйти на улицу, постоянно летали дроны, происходили взрывы. Продуктов не было, сейчас начали немножко из села привозить, а так было очень тяжело", - рассказала эвакуированная женщина.

"Оставили свой родной дом, все бросили. Поехали в никуда, это печально, очень грустно и больно", - поделилась женщина.

Этим людям приходилось несколько раз начинать все сначала: искать новый смысл держаться в этом ужасе, кому-то заново учиться ходить, кто-то дважды перестраивал дом.

Семье маленького Вани придется в третий раз начинать все сначала. Но он уже знает: новый плюшевый друг Миша станет его талисманом.

"Муж сказал, что будем отстраивать свой дом заново. У нас потолок провис внутри, одна большая комната вместо трех, только стены остались. Мы потихоньку за полтора года его подняли. Теперь бросили дом, не знаем кому. Очень душа болит. Едем в никуда, просто к знакомым", - рассказала мама Вани.

В этой гуманитарной миссии все работали как единый механизм. Людям необходимо было дать глоток свежего воздуха, чтобы на мгновение забыть о том, что буквально еще вчера они были на полоске от смерти. Здесь от них ни на минуту не отходили ни врачи, ни волонтеры, и говорить хотелось обо всем: о погоде, природе, о полях или даже о вкусной хурме. Именно ее пообещала одна из пациенток своим новым друзьям.

"Спасибо большое докторам, что поухаживали за мной, оказали помощь. Одну зиму мы пережили, дрова еще какие-то были. А сейчас у нас дров было на полмесяца и все. Во дворе вырубили все. Случалось так, что могли лишиться жизни трижды. Хата сгорела, машины две сгорели. Все надо с нуля начинать. Все будет хорошо. Спасибо вам огромное, вы мне очень сильно помогли", - поделилась женщина.

В "Новой Гуте" трудно было сдерживать слезы тем, кто уже успел осознать, как хрупок мир, ведь помощь маломобильным гражданам оказывали врачи Беларуси и Украины вместе. Таков священный долг всех, кто спасает жизни людей и тех, кто потерял при исполнении долга товарищей.

"С 2022 года я работал на скорой помощи в городе Алешки по вчерашний день. В последний раз, когда мы заезжали в город, убили моего напарника", - рассказал мужчина.

Оценить силу белорусского гостеприимства смогли и американские независимые наблюдатели. Напомним, по поручению Мелании Трамп работали четыре журналиста новостного портала Newsmax. Они сопроводили полностью всю гуманитарную миссию в Алешках, но сердцем признались в любви именно Беларуси.

Алекс Салви, журналист американского телеканала Newsmax:

"Мы бы хотели сказать огромное спасибо Администрации Президента Лукашенко. В последнее время мы работаем очень близко и знаем, что делаем реально важную работу. У нас очень большой прогресс".

Джон Чей, оператор американского телеканала Newsmax:

"Я был поражен, как тепло нас встретили в аэропорту. Все было четко, системно и организованно. Это чувствовалось на каждом этапе. Я впечатлен".

Гости признались, что им очень понравились белорусские драники. "Драники со сметаной - буквально лучшее, что мы пробовали за последнее время. Я расстроен, что у нас таких не делают", - сказал Джон Чей.

Три самолета с эвакуированными людьми из Алешек приземлились на территории Беларуси. Прибыл и пушистый рейс, который тоже очень ждали в Беларуси.

Спасли и тех, кто в каждый день в холодные и смутные дни хранил тепло людских сердец. Сотрудники МЧС передавали из машины в машину любимцев людей, как самый ценный груз. Председатель Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов лично собирал с собой угощение рыжему пассажиру. Но оказалось, что у котенка, помимо новых друзей в Беларуси, появилась еще и прописка. Рыжика не смогли забрать с собой хозяева, но попросили передать его в добрые руки. Здесь случилась любовь с первого взгляда. Имя котенку выбрали сразу - Мира. Теперь он является внештатным сотрудником редакции "Гомельская праўда".

Владислава Супруновская, журналист областной газеты "Гомельская праўда":

"Мире 5-6 месяцев, так сказал ветврач. Так получилось, что, когда я работала в аэропорту Гомеля, в суматохе я увидела переноску и представителей Красного Креста, которые стояли очень грустными. Я поинтересовалась, что случилось. Мне рассказали, что котенка оставили. В тот момент я почувствовала, что это знак".

Финальный аккорд большой миссии - всегда с минорным оттенком. Всего за несколько часов каждый из них стал для Беларуси родным. Люди вовсе не хотели прощаться, обязательно обещали вернуться теперь уже с добрыми новостями.