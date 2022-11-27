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Котики нас всех спасут от ...коронавируса

Котики нас всех спасут от ...коронавируса

Стало известно, что организм кошачьих при заражении коронавирусом вырабатывает антитела, которые могут нейтрализовать, как этот патоген, так человеческий SARS-CoV-2. Что в свою очередь должно ускорить создание универсальных вакцин от коронавирусов. О своем открытии ученые написали в электронной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и других млекопитающих: макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Группа американских молекулярных биологов под руководством Джанет Ямамото, профессора университета Флориды в Гейнсвилле (США), заинтересовалась тем, как заражение кошачьим коронавирусом FCoV2, часто поражающим кошек в дикой природе и в городской среде, влияет на их предрасположенность к развитию коронавирусной инфекции.

Так, интерес исследователей к вирусу FCoV2 был связан со структурой его RBD-блока, ключевого фрагмента белковой оболочки этого патогена. Он на 40 % совпадает с тем, как устроена аналогичная часть человеческого коронавируса SARS-CoV-2, несмотря на разные способы их проникновения в клетки. В теории это сходство можно использовать для создания универсальной вакцины от коронавирусов.

Эксперимент показал, что антитела к FCoV2 активно соединялись не только с RBD-блоком и другими белками оболочки этого патогена, но и с аналогичными сегментами, которые присутствуют в частицах возбудителя человеческого COVID-19 и вируса FCoV1.

"Антитела, извлеченные из плазмы всех шести изученных нами кошек, не только соединялись с белками оболочки вируса FCoV2, но и нейтрализовали их аналоги, присутствующие в частицах SARS-CoV-2. Это говорит о том, что подобные антитела и те регионы, с которыми они связываются, могут стать основой для разработки вакцин, подавляющих большое число коронавирусов", - пишут исследователи.

По мнению ученых, результаты опытов не только потенциально объясняют, почему многие кошки переносят COVID-19 без видимых симптомов. Они также указывают на возможность создания универсальной вакцины от коронавирусов, способной защищать организм от патогенов. Последующее изучение структуры антител кошек и новые опыты на животныхпомогут решить эту задачу.

Однако стоит уточнить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Фото:pixabay.com

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