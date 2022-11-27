Котики нас всех спасут от ...коронавируса

Стало известно, что организм кошачьих при заражении коронавирусом вырабатывает антитела, которые могут нейтрализовать, как этот патоген, так человеческий SARS-CoV-2. Что в свою очередь должно ускорить создание универсальных вакцин от коронавирусов. О своем открытии ученые написали в электронной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и других млекопитающих: макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Группа американских молекулярных биологов под руководством Джанет Ямамото, профессора университета Флориды в Гейнсвилле (США), заинтересовалась тем, как заражение кошачьим коронавирусом FCoV2, часто поражающим кошек в дикой природе и в городской среде, влияет на их предрасположенность к развитию коронавирусной инфекции.

Так, интерес исследователей к вирусу FCoV2 был связан со структурой его RBD-блока, ключевого фрагмента белковой оболочки этого патогена. Он на 40 % совпадает с тем, как устроена аналогичная часть человеческого коронавируса SARS-CoV-2, несмотря на разные способы их проникновения в клетки. В теории это сходство можно использовать для создания универсальной вакцины от коронавирусов.

Эксперимент показал, что антитела к FCoV2 активно соединялись не только с RBD-блоком и другими белками оболочки этого патогена, но и с аналогичными сегментами, которые присутствуют в частицах возбудителя человеческого COVID-19 и вируса FCoV1.

"Антитела, извлеченные из плазмы всех шести изученных нами кошек, не только соединялись с белками оболочки вируса FCoV2, но и нейтрализовали их аналоги, присутствующие в частицах SARS-CoV-2. Это говорит о том, что подобные антитела и те регионы, с которыми они связываются, могут стать основой для разработки вакцин, подавляющих большое число коронавирусов", - пишут исследователи.

По мнению ученых, результаты опытов не только потенциально объясняют, почему многие кошки переносят COVID-19 без видимых симптомов. Они также указывают на возможность создания универсальной вакцины от коронавирусов, способной защищать организм от патогенов. Последующее изучение структуры антител кошек и новые опыты на животныхпомогут решить эту задачу.

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