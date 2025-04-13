Коваленко: Государственные органы должны обеспечить взаимодействие между информационными системами

Как цифровые решения будут помогать в диалоге власти и государства, будет ли Беларусь и дальше делать ставку на цифровизацию, в эфире "Первого информационного" рассказал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины".

Директива Президента № 11 акцентирует внимание на необходимости более активного внедрения в работу информационных ресурсов, электронных средств коммуникации, электронных средств взаимодействия, отметил глава ведомства. "В настоящее время в соответствии с директивой прорабатываются вопросы дальнейшей минимизации количества собираемых, например, у субъектов хозяйственных данных. Если есть какие-то сведения в одной из уже действующих государственных информационных систем, то тогда другие государственные органы не должны обращаться к тем же субъектам хозяйствования за получением той же информации. Государственные органы должны обеспечить взаимодействие между информационными системами", - подчеркнул он.

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