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Коваленко: Государственные органы должны обеспечить взаимодействие между информационными системами
Как цифровые решения будут помогать в диалоге власти и государства, будет ли Беларусь и дальше делать ставку на цифровизацию, в эфире "Первого информационного" рассказал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины".
Директива Президента № 11 акцентирует внимание на необходимости более активного внедрения в работу информационных ресурсов, электронных средств коммуникации, электронных средств взаимодействия, отметил глава ведомства. "В настоящее время в соответствии с директивой прорабатываются вопросы дальнейшей минимизации количества собираемых, например, у субъектов хозяйственных данных. Если есть какие-то сведения в одной из уже действующих государственных информационных систем, то тогда другие государственные органы не должны обращаться к тем же субъектам хозяйствования за получением той же информации. Государственные органы должны обеспечить взаимодействие между информационными системами", - подчеркнул он.
Евгений Коваленко пояснил на примере: "Министерство юстиции, администрируя Единый государственный регистр юридических лиц, формирует информационный массив данных, касающихся этих субъектов хозяйствования. Тогда налоговым органам уже нет необходимости запрашивать те же сведения у организаций и предприятий. Налоговые органы могут во взаимодействии своей информационной системы и Единого государственного регистра юридических лиц получить эти данные, не обременяя жизнь субъектов хозяйствования на получение дополнительных каких-то материалов".