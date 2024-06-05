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Ковальков рассказал, что презентует на "ТИБО-2024" Министерство труда и социальной защиты
Цифровая трансформация экономики. Сегодня на "Минск-Арене" открылась международная выставка "ТИБО-2024". Приветствие участникам и гостям юбилейного форума направил Президент.
"ТИБО" - форум, который за 30 лет стал авторитетной площадкой. За все время его посетили более 600 тыс. человек. Такой интерес из-за большого количества новинок, которые ежегодно представляют около трех сотен компаний. В центре внимания практические цифровые решения для разных направлений экономики. В программе форумы и круглые столы. Беларусь можно смело назвать страной цифровых возможностей, все технологические инновации направлены на повышение качества жизни людей.
Сегодня мы презентуем портал социальной защиты. Это обновленная версия. Портал социальной защиты аккумулирует в одном ресурсе всю информацию о социальных выплатах, которые назначаются органами социальной защиты, а также об услугах, которые этими органами оказываются.
Еще 2-3 года назад мы говорили, что искусственный интеллект захватит все, по сути, стороны жизни и деятельности любого человека на планете Земля. Из экспонатов, которые представлены сегодня в нашем разделе, больше половины - это искусственный интеллект. Причем сферы применения искусственного интеллекта практически все те же самые, где раньше применялись просто информационно-коммуникационные технологии. Это и медицина, и промышленность, и машинное зрение во всех сферах.
На "ТИБО" традиционно приезжают и зарубежные гости. На этот раз самое солидное представительство от ключевых партнеров - российских регионов. Форум продлится до субботы, 8 июня.
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