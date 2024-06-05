Ковальков рассказал, что презентует на "ТИБО-2024" Министерство труда и социальной защиты

Еще 2-3 года назад мы говорили, что искусственный интеллект захватит все, по сути, стороны жизни и деятельности любого человека на планете Земля. Из экспонатов, которые представлены сегодня в нашем разделе, больше половины - это искусственный интеллект. Причем сферы применения искусственного интеллекта практически все те же самые, где раньше применялись просто информационно-коммуникационные технологии. Это и медицина, и промышленность, и машинное зрение во всех сферах.

Сергей Шлычков, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси