Ковальков: Сегодня женщина имеет полную возможность на самореализацию в социально-экономической и трудовой сферах

Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: Сегодня женщина имеет полную возможность на самореализацию какв социально-экономической, так и трудовой сфере. Очень большая поддержка оказывается женщинам, воспитывающим детей. Это, во-первых, выплата пособийсемейных, у нас более 2 млрд рублей в прошлом году было потрачено на выплату вот именно пособийсемьям с детьми. У нас особая поддержка уделяется, если в семье воспитываются трое и более детей, то есть, является многодетной. На сегодняшний день 118 тысяч многодетных семей в Беларуси, за последние десять лет их количество увеличилось на 70 %.