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Ковальков: Сегодня женщина имеет полную возможность на самореализацию в социально-экономической и трудовой сферах
В Беларуси особое внимание уделяется материнству. Особенно государством поддерживаются многодетные семьи.
Работает программа семейного капитала. За весь период ее реализации почти 110 тысяч многодетных открыли депозитные счета. На них уже зачислено 825 миллионов долларов и 624 миллиона белорусских рублей. В 2020 году программа модернизирована - разрешено досрочное расходование средств семейного капитала на улучшение жилищных условий, получение платных медуслуг и образование.
В прошлом году благодаря указу Президента "Об использовании семейного капитала" расширены действующие направления и введено новое - приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Труд материнства высоко оценивается на государственном уровне. Для матерей, воспитывающих пятерых и более детей, предусмотрена госнаграда - орден Матери. С 1996 года ей награждены свыше 12 тысяч матерей, в том числе 900 женщин в 2021-м.
Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: Сегодня женщина имеет полную возможность на самореализацию какв социально-экономической, так и трудовой сфере. Очень большая поддержка оказывается женщинам, воспитывающим детей. Это, во-первых, выплата пособийсемейных, у нас более 2 млрд рублей в прошлом году было потрачено на выплату вот именно пособийсемьям с детьми. У нас особая поддержка уделяется, если в семье воспитываются трое и более детей, то есть, является многодетной. На сегодняшний день 118 тысяч многодетных семей в Беларуси, за последние десять лет их количество увеличилось на 70 %.
Реализуют себя женщины и в предпринимательстве. В прошлом году 47 % от получателей безвозмездных субсидийдля открытия предпринимательской деятельности были женщины. Вообще за 5 лет почти 4 тысячи женщин получили такую субсидию и начали свое дело. Для городской местности - это 11 бюджетов прожиточного минимума, для сельской местности - 15.
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