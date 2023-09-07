Ковалькова обещала подарить российскому олигарху белорусский нефтеперерабатывающий завод за помощь в свержении Тихановской

Знакомьтесь, это Ольга Ковалькова - член президиума Координационного совета так называемой белорусской оппозиции, сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская Христианская Демократия", одна из "беглых". С 2004 года пыталась строить политическую карьеру, но не очень удачно.







А вот в 2023 году, что называется, "поперло". На связь с ней вышел "представитель российского олигарха" и предложил стать новым лицом белорусской оппозиции, этакой Тихановской 2.0. И Ольга согласилась, без колебаний.

О том, как все было, журналистам АТН рассказал человек, который лично полгода вел переговоры с Ковальковой от имени влиятельного российского олигарха.

"Конечно, мне интересно"

"Сначала с ней (Ольгой Ковальковой. - Прим. tvr.by) общался наш человек. Накануне 8 Марта (в конце февраля) у нее попросил интервью человек, представившийся журналистом российского СМИ-иноагента. Тема - сильные женщины в белорусской политике", - рассказал "представитель российского олигарха".

Человек на другом конце провода, что логично, поинтересовался, согласовывает ли Ковалькова свои интервью, например, с Тихановской. "Нет, я не согласовываю свои интервью со Светланой Тихановской. Было бы, наверное, странно, если бы у нас только одна женщина сильная была", - ответила Ковалькова.

Хорошо, запомним этот момент.

А через пару дней Ковальковой уже предложили самостоятельный путь нового лидера белорусской оппозиции."У нас есть ряд крупных меценатов, - сказал голос на том конце провода. - Это серьезные люди, которые оказывают существенное влияние на демократию и в России, и в СНГ. Наши партнеры, прямо скажем, очень заинтересовались вашей персоной и готовы оказать содействие в вашем самостоятельном политическом развитии. Там чуть ли не разговор, что Ольга Ковалькова - это новый лидер белорусской оппозиции. Если вам интересно, я передам ваши контакты и с вами свяжутся".

"Слушайте, ну, интересное предложение, - с нескрываемой радостью в голосе ответила Ольга Ковалькова. - У меня неприкрытый интерес есть пообщаться с людьми, которые имеют такие амбиции в отношении меня. Поэтому, конечно, мне интересно".

Как видите, ее даже не смутило, что "серьезные люди", которые "заинтересовались ее персоной", из России. А мы ведь помним, что Ольга Ковалькова - сопредседатель русофобской незарегистрированной партии "Белорусская Христианская Демократия". И это она в 2019 году так истерила по поводу интеграции с Россией. Но про это можно и забыть, когда на кону большие деньги и стремительная политическая карьера.

За свои "услуги" Ковалькова выкатила кругленькую сумму - 510 тыс. 200 евро. И добавила: "Ко мне вопросов не должно быть, что что-то завышено или что-то занижено. Это весь объем. То есть это то, как я вижу, что нужно, чтобы реализовать те идеи, которые могут когда-нибудь привести к какому-то результату. Одни поездки не приведут к результату".

А привести к результату должны были содержание ее офиса, зарплаты членов команды, заграничные поездки (в США, Великобританию, Германию, Украину и т. д.), политическая кампания с разработкой позиций по разным вопросам и их продвижение, создание сайта, ведение соцсетей и сайта, коммуникация с журналистами и продвижение интервью.

А как же соратники?

А они, как говорится, мимо. Зачем с кем-то делить власть и деньги.

Отвечая на вопрос, не опасается ли Ковалькова того, что у нее может возникнуть конфликт с Тихановской, она уверенно сказала: "Я - нет! Это не те отношения, когда мыпрямдружим. Поэтому здесь я этого точно не боюсь. Я не вошла в офис в 2020 году после всего. В принципе, моя позиция всегда была как самостоятельного политика. Мне не хотелось быть и тогда, в 2020 году, в команде. Не все меня устраивало в тех процессах, в том, как они были организованы".

Досталось от Ковальковой и Латушко: "У того же Латушко способностей немного, честно говоря, чтобы стать самостоятельным лидером. Потому что (я опять же, озвучиваю свою позицию), часто люди являются исполнителями, а не носителями стратегий, ценностей, видения либо идей. В этом и есть проблема. Люди, выше того, что они услышали как исполнители, не могут подняться. Потому что у них нет вот этого более широкого взгляда. В белорусской оппозиции, на самом деле, немноговыросло лидеров.К сожалению. После 2020 года - ни одного. Я, честно, не боюсь конфликтов. У нас самый конфликтный в демсообществе - Латушко. Единственный человек, которого он боится, - это я".

Как-то так…

Главное - чтобы никто не догадался

Напомним, Ольга Ковалькова - сопредседатель "Белорусской Христианской Демократии". Это русофобская организация, которая выступает против интеграции с РФ. Российские инвестиции, финансовое сотрудничество с Россией - это, по их мнению, продажа суверенитета, то, что практически делает из Беларуси губернию "царства Московского". Неужели Ковалькова готова согласиться на то, чтобы ее политическое продвижение финансировал российский капитал?

Готова! И еще как!

Единственное требование - ее команда (кроме пары людей) не должна знать, что спонсирует Ковалькову российский рубль.

И за этот российский рубль она даже готова отказаться от своих политических взглядов и покинуть ряды "Белорусской Христианской Демократии", сопредседателем которого она по сей день является."Я там сопредседатель, да, - сказала Ковалькова. - Но если говорить про политическое поле старых партий в Беларуси, мои коллеги могут рассказывать как это прекрасно, но это не прекрасно, и политическое поле в Беларуси будет совсем другое. Оно не будет таким, как было до 2020 года. У нас один из лидеров - Павел Северинец - сидит в тюрьме. Но в целом я готова ему этот проект ("Белорусскую Христианскую Демократию". - Прим tvr.by) отдать".

То есть ради финансирования российским меценатом она готова выйти из "Белорусской Христианской Демократии", и белорусская оппозиция не должна знать, кто оплачивает карьеру Ковальковой.

Как будешь благодарить "покровителя", Оля?

Естественно, никто просто так не будет вкладывать деньги в проект "Ольга Ковалькова - новый лидер оппозиции". Спонсор хотел бы поучаствовать в таком процессе, как приватизация белорусских предприятий.

"Если интересует что-то конкретное, то про это конкретное нужно разговаривать. То есть если интересует какое-то конкретное предприятие", - отвечает Ковалькова.

Голос в трубке поясняет: "Как крупный бизнесмен, у которого есть интересы, наш шеф тоже хотел бы участвовать в процессе приватизации. В частности, интерес к нефтехимической отрасли Беларуси. Не на сегодняшний день, а, естественно, когда вы придете к власти".

"Да, я тоже это понимаю", - последовал незамедлительный ответ Ковальковой.

Да, она все прекрасно понимает, но на кону большие деньги и власть…





Вот так иностранный туманный олигарх в лице журналистов АТН "купил" ручную президентку на смену такой же офисной профурсетке, а заодно и предприятия белорусской нефтехимической отрасли, которые принадлежат государству и народу. Вот так выглядят те, кто именует себя оппозицией.

Ольгу Ковалькову полгода "обрабатывали" журналисты "Беларусь 1". И все это время она была уверена, что общается с представителями российского олигарха, верила в то, что он вложит российские рубли в ее политическую карьеру и сделает из нее Тихановскую 2.0.

Вот такая она - изнанка революции в оппозиции. Никаких денег, как вы уже догадались, Ковалькова так и не получила. Зато теперь долгими часами переговоров и откровениями несостоявшейся лидерки будут наслаждаться белорусские спецслужбы.