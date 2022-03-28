Кованая роза, женская туфелька и даже сердце - произведения искусства из металла создает кузнец Александр Киселев

Кованая роза, женская туфелька и даже сердце! Словно закройщик в ателье кузнец Александр Киселев вырезает из листа металла любую выкройку и создает по ней "железное" произведение искусства. Кузнечным делом мастер из Минского района увлекся почти 25 лет назад. И каждый год он завсегдатай всех крупных культурных фестивалей Беларуси.



Красота, воплощенная в металле, от Александра Киселева - украшение города мастеров на "Славянском базаре в Витебске". Ремесло кузнец совмещает с еще одним хобби - увлечением музыкой. И это не только хеви-метал. Музыкант-любитель играет на ударных инструментах и гитарах, их у него целая коллекция. Даже сам пишет музыку.